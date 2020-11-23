Усов: Придание Лукашенко анафеме со стороны БПАЦ – двойной анекдот

озвучил доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов Павел Усов. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов





По его словам, придание Лукашенко анафеме Святославом Логиным можно рассматривать как анекдотичный случай как минимум по двум причинам.

«Во-первых, Лукашенко сам себя называл православным атеистом, то есть он сам себя отлучил от церкви. По сути, кроме того, что он в церкви ставит свечки, он больше ничем не занимается. Во-вторых, отлучение от церкви в условиях тотальной секуляризации мира не имеют никакой смысловой нагрузки, тем более что у автокефальной церкви в Беларуси нет никакого влияния. Это не приведет к подрыву образа религиозной легитимности президента», - отметил он.





Усов убежден, что говорить об обратном можно было бы в том случае, если бы Лукашенко был предан анафеме со стороны Белорусской православной церкви.

«В мире, где православие играет роль в удержании власти, позиция Белорусской православной церкви в отношении политической ситуации в стране имела бы значение. Однако нужно понимать, что БПЦ Московского патриархата весьма враждебно настроена ко всем автокефальным церквям, а к БПАЦ – тем более. Автокефальная церковь находилась под прессингом и была объявлена вне закона. И здесь позиции белорусской власти и официальной православной церкви едины», - указал он.





В свете вышесказанного, подчеркивает Усов, никакие инициативы автокефальной церкви не получат поддержку со стороны БПЦ – официальная православная церковь будет всячески защищать существующий режим.





Усов вспомнил, что после событий 9-11 августа ряд православных священнослужителей высказался против репрессий и насилия.





«Тогда же Лукашенко начал угрожать не только католической, но и православной церкви. И если бы официальная православная церковь высказала единую четкую позицию по событиям в Беларуси, это бы оборвало все основы тоталитарной системы и обрушило легитимность Лукашенко. Но БПЦ, в отличие от католиков, менее принципиально в оценке событий и учиняемых репрессий. Правда, есть те священники, кто критикуют власть за насилие и убийства мирных граждан, но это сводится лишь к личным мнениям мужественных людей в православии. БПЦ в целом хранит условное молчание», - подытожил он.



