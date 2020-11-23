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Предъявлено обвинение блогеру Николаю Дедку
Источник материала: Партизан
Предъявлено обвинение блогеру и анархисту Николаю Дедку. Как
Дедок своей вины не признаёт. В настоящее время он находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.
О задержании 32-летнего Николая Дедка пресс-служба МВД сообщила 12 ноября.
Напомним, Николай Дедок — бывший политзаключённый. В 2011-м был осуждён по "делу анархистов" на 4,5 года колонии усиленного режима. Был освобождён летом 2015 года.
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Предъявлено обвинение блогеру и анархисту Николаю Дедку. Как сообщаетTUT.by, его обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный...
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