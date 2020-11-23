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Бывает же! Шестилетний мальчик засунул в нос монетку — и ходил так 53 года

23.11.2020 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В российском Зеленограде врачи клинической больницы имени Кончаловского прооперировали мужчину, который 53 года ходил с копейкой в носу.

Бывает же! Шестилетний мальчик засунул в нос монетку — и ходил так 53 года
Фото: zelenograd-news.ru.

Как сообщает портал meduza.io, мужчина обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Ему сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что носовой ход закрыт неким круглым предметом, отсюда и проблемы с дыханием.

Пациент припомнил, что в шестилетнем возрасте играл с однокопеечной монетой. Тогда он засунул монетку в нос и не смог вытащить, но маме ничего не рассказал — испугался, что будет ругать. А потом просто не вспоминал об этом случае. За прошедшие 53 года на монете появился каменистый нарост.

Мужчину прооперировали: врачи достали копейку и заодно удалили искривленную часть носового хряща. Вот только пациент, вопреки советам медиков, раньше положенного срока вытащил из носа тампоны, которые вставляются в носовые ходы после подобных операций. «Мамы строгой на него нет», — пожаловались врачи.

 
 
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В российском Зеленограде врачи клинической больницы имени Кончаловского прооперировали мужчину, который 53 года ходил с копейкой в носу.
 
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