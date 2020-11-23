На трассе под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки на трассе под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Происшествие случилось 23 ноября, около 19.10, на 27-м километре трассы Колодищи — Заславль. Здесь 56-летний минчанин, двигаясь на Volkswagen Polo в направлении Заславля, сбил 52-летнего мужчину, который, по словам водителя, внезапно начал перебегать дорогу.

От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

В МВД добавили, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. А на пешеходе не было световозвращающих элементов.