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На трассе под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами легковушки на трассе под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 23 ноября, около 19.10, на 27-м километре трассы Колодищи — Заславль. Здесь 56-летний минчанин, двигаясь на Volkswagen Polo в направлении Заславля, сбил 52-летнего мужчину, который, по словам водителя, внезапно начал перебегать дорогу.
От полученных травм пешеход умер на месте аварии.
В МВД добавили, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. А на пешеходе не было световозвращающих элементов.
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Участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. А на пешеходе не было световозвращающих элементов.
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