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На трассе под Минском Volkswagen насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину

24.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами легковушки на трассе под Минском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Происшествие случилось 23 ноября, около 19.10, на 27-м километре трассы Колодищи — Заславль. Здесь 56-летний минчанин, двигаясь на Volkswagen Polo в направлении Заславля, сбил 52-летнего мужчину, который, по словам водителя, внезапно начал перебегать дорогу.

От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

В МВД добавили, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. А на пешеходе не было световозвращающих элементов.

 
 
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Участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. А на пешеходе не было световозвращающих элементов.
 
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