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Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь
Источник материала: Onliner
Сегодня у белорусского рэпера Макса Коржа вышел новый
Клип длится чуть больше 6 минут. Он снимался осенью в столичной Грушевке. Через соцсети рэпер приглашал поучаствовать всех своих поклонников. Однако, помимо художественных, в видеоролик вошли кадры хроники с силовиками и спецтехникой на улицах Минска, а также бчб-флаги, развешанные на жилых домах. Кстати, у Коржа сегодня день рождения.
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Сегодня у белорусского рэпера Макса Коржа вышел новый клип на песню «Её виной». В кадре родной район Коржа — Грушевка, толпы парней, группы девушек, силовики со...
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