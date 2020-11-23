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Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

24.11.2020 06:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня у белорусского рэпера Макса Коржа вышел новый клип на песню «Её виной». В кадре родной район Коржа — Грушевка, толпы парней, группы девушек, силовики со щитами и несколько бчб-флагов, которые появлялись на улицах Минска.

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Клип длится чуть больше 6 минут. Он снимался осенью в столичной Грушевке. Через соцсети рэпер приглашал поучаствовать всех своих поклонников. Однако, помимо художественных, в видеоролик вошли кадры хроники с силовиками и спецтехникой на улицах Минска, а также бчб-флаги, развешанные на жилых домах. Кстати, у Коржа сегодня день рождения.




Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

Макс Корж выпустил новый клип с бчб-флагами и силовиками в кадре. Но вообще-то, он про любовь

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у белорусского рэпера Макса Коржа вышел новый клип на песню «Её виной». В кадре родной район Коржа — Грушевка, толпы парней, группы девушек, силовики со...
 
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