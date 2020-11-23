Gazeta Wyborcza: сегодня в Беларуси имеет значение только одно —ты за Лукашенко или против него?

Затянувшийся политический кризис в Беларуси заставил соседей как-то реагировать. Запад, который до 9 августа молча поддерживал Лукашенко и считал, что сохранение статус-кво — это лучший выход, был прижат к стене беспрецедентной волной репрессий на Европейском cубконтиненте. Шокированные насилием европейские столицы стали солидарными с белорусами на улицах, пишет одно из ведущих польских изданий Gazeta Wyborcza.





Москва поддержала диктатора, за счет чего он держит власть в своих руках до сих пор. Но это решение повлияло на отношение белорусов к России. На эти изменения указывают результаты опросов, проведенных в сентябре и ноябре «Белорусской аналитической мастерской» во главе с социологом Андреем Вардомацким. В ноябре количество сторонников союза с Россией сократилось в Беларуси по сравнению с сентябрем на 11%...

Убеждение, что без поддержки Владимира Путина автократ Александр Лукашенко уже бы потерял власть, очень популярно в Беларуси. Российский лидер действительно помог белорусскому коллеге сохранить власть. Однако, такое поведение имеет свою цену. До этого времени Беларусь была самой пророссийской страной Европы. Большинство ее жителей, как и Лукашенко, считают, что белорусы и россияне — это «один народ». Способствует этому доминирование русского языка и российских СМИ, а также историческая политика Минска, которая всегда подчеркивала связи между странами.

Поддержка Лукашенко со стороны Кремля была естественной и понятной, когда он был самым популярным политиком Беларуси. Но теперь ситуация изменилась. Поддержка политического банкрота, который удерживает власть с помощью грубой силы и против которого выступают люди, лояльные к России, — это уже другое дело.

Gazeta Wyborcza пишет, что Лукашенко прибегает к все большим репрессиям. Лишь насилие позволяет ему держать власть в своих руках. Российская поддержка такой модели власти способствует также потере белорусских иллюзий в отношении Москвы.

«В результате войны против Украины Владимир Путин стал самым ненавистным иностранным политиком в этой стране. Теперь, поддерживая Лукашенко, он снова на пути к повторению такого «успеха» еще и в Беларуси», — пишет издание.

И хотя в короткой перспективе поддержка Кремля позволит Лукашенко сохранить власть, это может также создать глубокие предпосылки для окончательного выхода Беларуси из медвежьих объятий восточного соседа. До 9 августа демократия в стране считалась источником угрозы для усиления сотрудничества с Россией. После того дня из-за российской поддержки Лукашенко это изменилось.

Запад должен лишь избежать имиджевых ошибок в Беларуси и выявить масштабы российской поддержки для белорусского автократа. Остальное сделает сама Москва и ее ненавистный белорусский союзник.