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«Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники»: Прокопьев снял видео о Шакуте и Баскове
Источник материала: KYKY>
Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале. В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по муайтай Дмитрию Шакуте. Этих двух связывают с избиением вечером 11 ноября 31-летнего жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко, который скончался в минской больнице скорой помощи 12 ноября.
Ролик длится чуть более пяти минут. Прокопьев рассказывает, как Шакута и Басков выслуживаются перед Лукашенко. Первый, например, еще в середине июля
Ресторатор убежден, что шаткое положение Лукашенко привело к новому статусу присягнувших на верность власти Шакуты и Баскова. «Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники», — говорит Прокопьев. Он называет Дмитриев соучастниками преступлений и пророчит им суд.
Посмотреть ролик — в нем, кроме прочего, звучат и новые подробности убийства Романа Бондаренко — можно на
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«Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники»: Прокопьев снял видео о Шакуте и Баскове
Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале. В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по...
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