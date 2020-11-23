«Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники»: Прокопьев снял видео о Шакуте и Баскове

Источник материала: KYKY

Ресторатор Вадим Прокопьев опубликовал очередное видео на своем ютуб-канале. В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по муайтай Дмитрию Шакуте. Этих двух связывают с избиением вечером 11 ноября 31-летнего жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко, который скончался в минской больнице скорой помощи 12 ноября.

Ролик длится чуть более пяти минут. Прокопьев рассказывает, как Шакута и Басков выслуживаются перед Лукашенко. Первый, например, еще в середине июля записал короткое видео, в котором вызвал на бой Прокопьева, вызвавшего , в свою очередь, на бой Лукашенко. Второй же действует иными способами. «Дима Басков другой, — считает ресторатор. — Он позер, нарцисс, ухаживает за стрижечкой, загорает в солярии». По мнению Прокопьева, Басков пробился в ближайшее окружение Лукашенко через тренерство его младшего сына Николая.

Ресторатор убежден, что шаткое положение Лукашенко привело к новому статусу присягнувших на верность власти Шакуты и Баскова. «Поздравляю с повышением: вы были решалами, а теперь мокрушники», — говорит Прокопьев. Он называет Дмитриев соучастниками преступлений и пророчит им суд.

Посмотреть ролик — в нем, кроме прочего, звучат и новые подробности убийства Романа Бондаренко — можно на ютуб-канале Вадима Прокопьева .

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