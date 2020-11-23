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Александра Романовская в настоящее время в штате РЦОП

24.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минспорта опровергло увольнение фристайлистки Романовской

Александра Романовская в настоящее время в штате РЦОП
Спортивное ведомство отмечает, что за последние несколько суток в некоторых российских СМИ появились очередные фейковые новости, пишет sputnik.by

 Фристайлистка Александра Романовская в настоящее время является работником РЦОП по фристайлу и получает соответствующие выплаты, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.
В спортивном ведомстве отметили, что за последние несколько суток в некоторых российских СМИ появились очередные фейковые новости. В частности, речь идет об увольнении чемпионки мира по фристайлу.

"Ряд публикаций, не соответствующих действительности, вновь подогрел интерес к национальной команде Беларуси. На сегодняшний день Александра Романовская является работником РЦОП по фристайлу и получает соответствующие выплаты", – сказали в Минспорта.

В пресс-службе пояснили, что сейчас спортсменка находится на больничном и проходит реабилитацию после операции.

"В случае увольнения или расторжения контрактных обязательств с Александрой она может сохранить место в переменном составе национальной команды, получать обеспечение, как и остальные спортсмены, участвовать в сборовых и иных мероприятиях", – добавили в Минспорта.

Что произошло?

В начале октября главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко сообщил Sputnik, что Романовскую уволили из команды за прогул.

"Дело в том, что у отца Саши случился инсульт, она не успела никого предупредить и пропустила тренировку. Так ведь нельзя, это не по-человечески. Мы будем обращаться в НОК Беларуси и МОК. Чемпионку мира уволить, спортсменку года", – сказал тогда он.

Александра Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной победительницей зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира. Ранее ряд белорусских спортсменов, в том числе фристайлистка, высказал свое недовольство жесткими действиями силовиков против митингующих на акциях протеста, которые проходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
 
 
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Минспорта опровергло увольнение фристайлистки Романовской
 
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