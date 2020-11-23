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Минобороны обеспокоено обстановкой у границ Беларуси

24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Обстановка у западных границ Беларуси сложная и вызывает обеспокоенность, заявил министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1".

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Глава оборонного ведомства страны отметил, что при этом складывающаяся ситуация не несет угроз белорусскому государству.

"Однако все равно обстановка вызывает у нас обеспокоенность. Прежде всего, тем, что на мы отмечаем в разы возросшее количество и интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки, проходящих на территории сопредельных с нашей страной государств, полетов боевой, разведывательной авиации", – сказал Хренин.

По его словам, в этом году отмечены полеты вдоль белорусской границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части США с удалением от белорусской границы до 30 километров.

Министр рассказал, что вооруженные силы Беларуси проводят комплекс мероприятий по сдерживанию возможных внешних угроз.

"Это делается, в том числе, в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления, войсками и союзниками", – добавил Хренин, назвав одним из существенных инструментом сдерживания внезапные проверки. По его словам, Минобороны может на любом направлении за короткий промежуток времени сосредоточить необходимую группировку войск.

Глава ведомства подчеркнул, что проведена огромная работа, созданы силы немедленного реагирования. "Подразделения готовы к выполнению задач, как в сухопутных войсках, так и в ВВС, войсках противовоздушной обороны. Разведка, радиотехнические войска тоже не дремлют", – констатировал он.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, в разы возросла интенсивность мероприятий, проходящих на территории сопредельных государств, в том числе полетов разведывательной авиации.
 
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