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Вкусно и просто. Вареники с сыром

24.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Вареники с сыром

Фото: 1000.menu

Ингредиенты

Для теста:  
Мука 3 стакана
Вода 1 стакан
Соль по вкусу
Яйцо 1 шт.
Масло растительное 1,5 ст. л.
Для начинки:  
Адыгейский сыр (или сулгуни) 450 г
Желток яичный 1 шт.
Зелень по вкусу

Готовим тесто. В просеянную муку добавляем соль, вливаем растительное масло, все размешиваем. Воду кипятим и аккуратно вливаем кипяток в муку, быстро перемешиваем ложкой, немного остужаем. Когда тесто станет теплым, добавляем яйцо. Вмешиваем муку до тех пор, пока тесто станет однородным и гладким. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.

Сыр натираем на терке. Зелень мелко нарезаем. Смешиваем сыр, зелень и добавляем желток.

Тесто раскатываем в пласт на столе, присыпанном мукой. Круглой выемкой вырезаем из теста заготовки для вареников. На кружочек выкладываем начинку и соединяем края вареника, хорошо защипав его. Кладем вареники на припыленную мукой поверхность. В кастрюле кипятим воду, солим и варим вареники на умеренном огне 10–12 минут с момента закипания. Готовые вареники достаем шумовкой на тарелку. Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!

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Предлагаем приготовить вкусные и нежные вареники с необычной начинкой. Тесто получается эластичное, легко раскатывается и лепится.
 
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