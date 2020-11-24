Вкусно и просто. Вареники с сыром

Ингредиенты

Для теста: Мука 3 стакана Вода 1 стакан Соль по вкусу Яйцо 1 шт. Масло растительное 1,5 ст. л. Для начинки: Адыгейский сыр (или сулгуни) 450 г Желток яичный 1 шт. Зелень по вкусу

Готовим тесто. В просеянную муку добавляем соль, вливаем растительное масло, все размешиваем. Воду кипятим и аккуратно вливаем кипяток в муку, быстро перемешиваем ложкой, немного остужаем. Когда тесто станет теплым, добавляем яйцо. Вмешиваем муку до тех пор, пока тесто станет однородным и гладким. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.

Сыр натираем на терке. Зелень мелко нарезаем. Смешиваем сыр, зелень и добавляем желток.

Тесто раскатываем в пласт на столе, присыпанном мукой. Круглой выемкой вырезаем из теста заготовки для вареников. На кружочек выкладываем начинку и соединяем края вареника, хорошо защипав его. Кладем вареники на припыленную мукой поверхность. В кастрюле кипятим воду, солим и варим вареники на умеренном огне 10–12 минут с момента закипания. Готовые вареники достаем шумовкой на тарелку. Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!