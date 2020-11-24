Вкусно и просто. Вареники с сыром

Ингредиенты
|Для теста:
|Мука
|3 стакана
|Вода
|1 стакан
|Соль
|по вкусу
|Яйцо
|1 шт.
|Масло растительное
|1,5 ст. л.
|Для начинки:
|Адыгейский сыр (или сулгуни)
|450 г
|Желток яичный
|1 шт.
|Зелень
|по вкусу
Готовим тесто. В просеянную муку добавляем соль, вливаем растительное масло, все размешиваем. Воду кипятим и аккуратно вливаем кипяток в муку, быстро перемешиваем ложкой, немного остужаем. Когда тесто станет теплым, добавляем яйцо. Вмешиваем муку до тех пор, пока тесто станет однородным и гладким. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.
Сыр натираем на терке. Зелень мелко нарезаем. Смешиваем сыр, зелень и добавляем желток.
Тесто раскатываем в пласт на столе, присыпанном мукой. Круглой выемкой вырезаем из теста заготовки для вареников. На кружочек выкладываем начинку и соединяем края вареника, хорошо защипав его. Кладем вареники на припыленную мукой поверхность. В кастрюле кипятим воду, солим и варим вареники на умеренном огне 10–12 минут с момента закипания. Готовые вареники достаем шумовкой на тарелку. Подаем со сливочным маслом или сметаной. Приятного аппетита!