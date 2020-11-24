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Забастовавшего рабочего «Беларуськалия» вывезли с территории шахты

24.11.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Забастовавшего машиниста горных выемочных машин рудника 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Александра Клезовича машина скорой помощи вывезла с территории шахты, сообщил стачком.

Забастовавшего рабочего «Беларуськалия» вывезли с территории шахты

В половину второго ночи 24 ноября он отказался подниматься на поверхность и заявил о присоединении к стачке. В 1:50 в шахту направился военизированный горно-спасательный отряд.

Стачком приводит заявление Клезовича о присоединении к политической забастовке. Рабочий «не готов мириться с происходящим в нашей стране правовым беспределом». «Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это всё показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки. Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам. После объявления стачки и своего желания к ней присоединиться, некоторые наконец поняли, зачем с ними живут их "женщины", узнали людей, которым плевать на всех, кроме себя. Я считаю, что стачка — единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие», — говорится в заявлении машиниста.

По информации стачкома, в политической забастовке участвует более 90 человек. В частности, 20 ноября к ней присоединился аппаратчик охлаждения сильвинитовой обогатительной фабрики 4-го рудоуправления Сергей Анашкин.

Ранее в знак протеста против беззакония в стране приковывали себя к оборудованию шахты машинист горновыемочных машин 1-го рудоуправления Юрий Корзун (10 сентября), горный мастер 4-го рудоуправления Олег Кудёлка, учившийся вместе с гендиректором предприятия Иваном Головатым в Санкт-Петербургском горном университете (21 сентября); мастер-взрывник 4-го рудоуправления Александр Курбан (15 октября). Всех их силой поднимали на поверхность.

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Забастовавшего машиниста горных выемочных машин рудника 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Александра Клезовича машина скорой помощи вывезла с территории...
 
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