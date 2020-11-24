Вот какие смартфоны белорусы сейчас чаще всего ищут в Сети

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства интересуют белорусов. Большинство производителей смартфонов уже показало свои гаджеты этого года. С помощью систем веб-аналитики Google и «Яндекс» посмотрели, какие именно модели смартфонов у нас чаще остальных ищут в интернете.

Для этого мы использовали системы Google Trends и «Вордстат» от Yandex. Они позволяет определить, какие поисковые запросы, связанные с определенной темой, чаще всего ищут юзеры в Сети за последние тридцать дней. Регионом выбрали Беларусь.

Apple



Фото: engadget

Самым популярным поисковым запросом, связанным со смартфонами от «яблочной» корпорации, ожидаемо стал iPhone 12. Интересно, что пользователей больше всего интересует именно эта модель — версии с приставкой mini и Max в ротации также есть, но находятся ниже.

Про iPhone 12 долго рассказывать не будем. Отметим лишь, что, по мнению Минг-Чи Куо, одного из самых известных и авторитетных инсайдеров, именно эта модель станет самой популярной в нынешней линейке телефонов компании.

Краткие характеристики устройства: экран на 6,1 дюйма с OLED-матрицей, процессор Apple A14 Bionic, 4 ГБ оперативной и от 64 ГБ постоянной памяти, батарейка на 2815 мАч с ускоренной проводной и беспроводной зарядками, а также сдвоенная основная камера (12 Мп + 12 Мп). В активе также система Face ID для распознавания лиц, защита от воды и пыли IP68, а также стереодинамики. Важно, что искусственный интеллект (AI), помогающий при фотосъемке, работает со всеми модулями камер. Для кого-то окажется важной и поддержка 5G-сетей.



Фото: The Verge

Вторым по популярности в поисковиках у белорусов выступает прошлогодний iPhone 11 — он даже обошел по количеству запросов модели с приставкой Pro в названии как нынешнего, так и прошлого поколений.

Несмотря на выход в продажу iPhone 12, «одиннадцатый» все еще является более чем актуальным гаджетом. Смотрите сами: в активе схожая степень защиты от воды и пыли, Face ID и стереодинамики, быстрая проводная зарядка, а также процессор Apple A13. По мощности этот чип, конечно, уступает более новому А14, но в жизни этого практически незаметно.

Среди более значимых отличий — экран. Его диагональ равняется 6,1 дюйма, но разрешение ниже, матрица — IPS, а не AMOLED. Беспроводная зарядка не такая быстрая, есть отличия и в дизайне. Впрочем, более скругленные грани корпуса наверняка понравятся как минимум не меньше.

Основная камера также состоит из двух модулей, правда ИИ работает только с главным датчиком, а не со всеми сразу.

Xiaomi





Безоговорочным лидером по интересу со стороны интернет-пользователей выступает бюджетный Redmi 9. Оно и понятно: найти что-то более интересное по соотношению цены и качества сложно.

В активе устройства экран на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), аккумулятор на 5020 мАч с быстрой проводной зарядкой, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели пластикового корпуса и NFC-модуль. Процессором выступает MediaTek Helio G80. Не сказать, что он делает устройство супербыстрым, но на базовые задачи мощности хватит. Оперативной памяти в самой популярной конфигурации — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Ее можно расширить через карты памяти.

Основная камера состоит из модулей на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Конечно, снимать качественные портреты или пейзажи в темноте на Redmi 9 вряд ли получится, но при достаточном количестве света результаты вполне приемлемые.





Чуть более технически продвинутая версия смартфона, стоящая на втором месте в топе по популярности поисковых запросов.

У этого аппарата есть несколько версий с разным объемом памяти. В минимальной используется 3/64 ГБ, в более дорогой — 4/128 ГБ. Есть возможность расширения через карты microSD. NFC-передатчик также присутствует, правда не во всех модификациях. Зато процессор у всех версий одинаковый — MediaTek Helio G85.

Не отказались и от сканера отпечатков сзади, фронтальная камера размещена в маленьком вырезе в углу экрана на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+). Батарейка аналогичная, на 5020 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Набор камер такой: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Samsung





Со смартфонами корейской компании вышло без сюрпризов: по количеству поисковых запросов на первом месте находится А51. Этот гаджет, наверное, можно назвать бестселлером производителя этого года.

Его главные особенности: экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей, встроенный в панель сканер отпечатков пальцев (работает не очень быстро, обычные сенсоры шустрее), процессор Exynos 9611, а также не менее 4/64 ГБ памяти с расширением через карты microSD.

Такой набор характеристик позволяет девайсу справляться с базовыми задачами, но ощутимого запаса мощности на будущее уже не дает. Аккумулятор с 15-ваттной проводной зарядкой — на 4000 мАч. Основная камера находится на задней стороне пластикового корпуса и включает фотомодули на 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера — в вырезе по центру дисплея.





Вторым гаджетом Samsung по интересу со стороны пользователей стал флагман Galaxy S20 — младшая версия из трио топовых Galaxy S этого года.

В актив устройства входит корпус из стекла и металла, экран на 6,2 дюйма с AMOLED-матрицей и частотой обновления в 120 Гц, фирменный процессор Exynos 990, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Не отказались и от поддержки 5G-сетей. Батарейка — 4000 мАч. Ожидаемо в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки. Важно, что смартфон поддерживает работающую в Беларуси систему оплаты Samsung Pay. Из смартфонов выше аналогичной системой пока могут похвастаться только iPhone.

Основная камера Galaxy S20 состоит из модулей разрешением в 12 Мп, 64 Мп и 12 Мп. Можно фотографировать с 3-кратным зумом без потери качества детализации, а также вести запись видео в разрешении 8K.