Вот какие смартфоны белорусы сейчас чаще всего ищут в Сети

Время от времени мы проверяем, какие устройства интересуют белорусов. Большинство производителей смартфонов уже показало свои гаджеты этого года. С помощью систем веб-аналитики Google и «Яндекс» посмотрели, какие именно модели смартфонов у нас чаще остальных ищут в интернете.
Для этого мы использовали системы Google Trends и «Вордстат» от Yandex. Они позволяет определить, какие поисковые запросы, связанные с определенной темой, чаще всего ищут юзеры в Сети за последние тридцать дней. Регионом выбрали Беларусь.
Самым популярным поисковым запросом, связанным со смартфонами от «яблочной» корпорации, ожидаемо стал iPhone 12. Интересно, что пользователей больше всего интересует именно эта модель — версии с приставкой mini и Max в ротации также есть, но находятся ниже.
Про iPhone 12 долго рассказывать не будем. Отметим лишь, что, по мнению Минг-Чи Куо, одного из самых известных и авторитетных инсайдеров, именно эта модель станет самой популярной в нынешней линейке телефонов компании.
Краткие характеристики устройства: экран на 6,1 дюйма с OLED-матрицей, процессор Apple A14 Bionic, 4 ГБ оперативной и от 64 ГБ постоянной памяти, батарейка на 2815 мАч с ускоренной проводной и беспроводной зарядками, а также сдвоенная основная камера (12 Мп + 12 Мп). В активе также система Face ID для распознавания лиц, защита от воды и пыли IP68, а также стереодинамики. Важно, что искусственный интеллект (AI), помогающий при фотосъемке, работает со всеми модулями камер. Для кого-то окажется важной и поддержка 5G-сетей.
Вторым по популярности в поисковиках у белорусов выступает прошлогодний iPhone 11 — он даже обошел по количеству запросов модели с приставкой Pro в названии как нынешнего, так и прошлого поколений.
Несмотря на выход в продажу iPhone 12, «одиннадцатый» все еще является более чем актуальным гаджетом. Смотрите сами: в активе схожая степень защиты от воды и пыли, Face ID и стереодинамики, быстрая проводная зарядка, а также процессор Apple A13. По мощности этот чип, конечно, уступает более новому А14, но в жизни этого практически незаметно.
Среди более значимых отличий — экран. Его диагональ равняется 6,1 дюйма, но разрешение ниже, матрица — IPS, а не AMOLED. Беспроводная зарядка не такая быстрая, есть отличия и в дизайне. Впрочем, более скругленные грани корпуса наверняка понравятся как минимум не меньше.
Основная камера также состоит из двух модулей, правда ИИ работает только с главным датчиком, а не со всеми сразу.
Безоговорочным лидером по интересу со стороны интернет-пользователей выступает бюджетный Redmi 9. Оно и понятно: найти что-то более интересное по соотношению цены и качества сложно.
В активе устройства экран на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), аккумулятор на 5020 мАч с быстрой проводной зарядкой, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели пластикового корпуса и NFC-модуль. Процессором выступает MediaTek Helio G80. Не сказать, что он делает устройство супербыстрым, но на базовые задачи мощности хватит. Оперативной памяти в самой популярной конфигурации — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Ее можно расширить через карты памяти.
Основная камера состоит из модулей на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Конечно, снимать качественные портреты или пейзажи в темноте на Redmi 9 вряд ли получится, но при достаточном количестве света результаты вполне приемлемые.
Чуть более технически продвинутая версия смартфона, стоящая на втором месте в топе по популярности поисковых запросов.
У этого аппарата есть несколько версий с разным объемом памяти. В минимальной используется 3/64 ГБ, в более дорогой — 4/128 ГБ. Есть возможность расширения через карты microSD. NFC-передатчик также присутствует, правда не во всех модификациях. Зато процессор у всех версий одинаковый — MediaTek Helio G85.
Не отказались и от сканера отпечатков сзади, фронтальная камера размещена в маленьком вырезе в углу экрана на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+). Батарейка аналогичная, на 5020 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Набор камер такой: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
Со смартфонами корейской компании вышло без сюрпризов: по количеству поисковых запросов на первом месте находится А51. Этот гаджет, наверное, можно назвать бестселлером производителя этого года.
Его главные особенности: экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей, встроенный в панель сканер отпечатков пальцев (работает не очень быстро, обычные сенсоры шустрее), процессор Exynos 9611, а также не менее 4/64 ГБ памяти с расширением через карты microSD.
Такой набор характеристик позволяет девайсу справляться с базовыми задачами, но ощутимого запаса мощности на будущее уже не дает. Аккумулятор с 15-ваттной проводной зарядкой — на 4000 мАч. Основная камера находится на задней стороне пластикового корпуса и включает фотомодули на 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера — в вырезе по центру дисплея.
Вторым гаджетом Samsung по интересу со стороны пользователей стал флагман Galaxy S20 — младшая версия из трио топовых Galaxy S этого года.
В актив устройства входит корпус из стекла и металла, экран на 6,2 дюйма с AMOLED-матрицей и частотой обновления в 120 Гц, фирменный процессор Exynos 990, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Не отказались и от поддержки 5G-сетей. Батарейка — 4000 мАч. Ожидаемо в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки. Важно, что смартфон поддерживает работающую в Беларуси систему оплаты Samsung Pay. Из смартфонов выше аналогичной системой пока могут похвастаться только iPhone.
Основная камера Galaxy S20 состоит из модулей разрешением в 12 Мп, 64 Мп и 12 Мп. Можно фотографировать с 3-кратным зумом без потери качества детализации, а также вести запись видео в разрешении 8K.