«Мой бывший босс рассылает клиентам письма о том, что я мошенник и бездарь». Адвокат отвечает читателю

Источник материала: Tut.by

Читатель рассказывает о том, что его бывший работодатель крайне негативно отреагировал на то, что вслед за мужчиной, который отправился в свободное плавание, начали уходить клиенты. Эти самые клиенты вскоре получили письма о том, что имеют дело с недобросовестным сотрудником и мошенником. Как восстановить справедливость и отстоять свое доброе имя, рассказывает адвокат.



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— Чуть больше года назад я устроился на работу в организацию. Проработав там какое-то время, увидев ситуацию изнутри, я понял две вещи: нами, простыми сотрудниками, очень сильно пользуются и делают на этом деньги, которые не отражаются на наших доходах; процесс работы абсолютно не налажен, и при разумном подходе можно было бы зарабатывать еще больше.

Я попробовал поговорить с начальником и договориться о каком-то повышении взамен на мои идеи по реорганизации работы. Суть его ответа сводилась к тому, что он не собирается выслушивать советы человека, у которого нет образования в этой сфере и который в компании всего год. В общем, он ни менять что-то, ни меня выслушивать не захотел.

В целом говорил со мной очень грубо — мол, на мое место стоит очередь желающих, кто я такой, чтобы рот вообще открывать. Понятно, что всё это меня зацепило. А разговор этот я затеял накануне истечения срока своего контракта. Контракт я после такого продлевать не стал. Из-за того, что он закончился, меня и уволили.



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Вместо этого я решил открыть свое ИП и строить свой бизнес так, как хочу. Понятное дело, что после работы у меня осталась моя клиентская база. ИП я открыть не успел, но предварительно лично объездил своих клиентов, многие отнеслись к этой ситуации позитивно и готовы были серьезно рассматривать мое предложение по сотрудничеству и переходить ко мне.

Дальше подробностей я не знаю, но на бывшей работе об этом узнали и сделали официальную рассылку с электронной почты компании клиентам о том, что со мной нельзя связываться ни при каких обстоятельствах.

Первым мне об этом рассказал мой клиент, с которым мы успели сдружиться. Он переслал мне то письмо. Потом я позвонил некоторым другим клиентам — они подтвердили, что тоже получили такое письмо. Так я понял, что рассылка была массовой.



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В письме открыто полощутся мои профессиональные качества, говорится о том, что я, грубо говоря, бездарь. И меня уволили из-за того, что я плохо справлялся со своими обязанностями. Конечно же, это не так, ведь мне за всё время работы даже замечаний не делали. Но кроме лжи про мою некомпетентность в письме фигурирует еще и слово «мошенник». Понятно, что после такого отношение клиентов ко мне сильно поменялось. И их можно понять.

Я понимаю, что мою прошлую фирму можно привлечь к какой-то ответственности — административной там, уголовной. Но я не вижу в этом смысла, потому что тогда они просто получат какое-то наказание и что — мне от этого ни горячо ни холодно. Мне нужны клиенты — я думаю, будет справедливым, если мой прошлый наниматель извинится и в счет заглаживания своей вины передаст мне какое-то их количество. Как мне этого добиться?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— У каждого из нас есть права — не только имущественные, но и личные неимущественные. В том числе каждому из нас принадлежит ряд нематериальных благ, таких как честь и доброе имя, достоинство личности, деловая репутация.

При этом действующим законодательством предусмотрен особый механизм для защиты чести, достоинства и деловой репутации. Главная цель и первостепенная задача — восстановление честного имени и репутации гражданина.

Как это происходит, мы подробно рассказывали в колонке «Опорочили честь и достоинство: как судиться с клеветниками» .

Давайте разберемся, есть ли у вас возможность защитить свои права, и если да — то как вам следует это делать.

Принципиально важно: для удовлетворения исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации должны быть одновременно установлены три обстоятельства:

факт распространения сведений;

их порочащий характер;

их несоответствие действительности.

Таким образом, чтобы рассчитывать на успешный исход дела о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации нужно убедиться в том, что обстоятельства, о которых я писала выше, подтверждены доказательствами.



Фото: pikist.com

В вашем случае:

1. По моему мнению, не вызывает сомнений факт распространения определенных сведений о вас. Так, в своем обращении вы указываете, что информация была отправлена с электронной почты вашего предыдущего нанимателя. Подтвердить этот факт вы можете имеющимся у вас в распоряжении письмом, которое было получено одним из клиентов и которое он впоследствии переслал вам. Кроме того, вы также вправе использовать свидетельские показания клиентов, получивших письмо от вашего предыдущего работодателя.

2. Вы полагаете, что распространенные сведения порочат ваши честь, достоинство и деловую репутацию. Я согласна с вами, поскольку сведения о том, что вас уволили из-за того, что вы плохо выполняли свои обязанности, а также заявление о мошенничестве — можно трактовать именно так.

Вместе с тем выводы я делаю исключительно на основании предоставленной вами информации. Однако на практике принципиальное значение имеют дословные формулировки распространенных сведений.

Давать ход делу я рекомендую только после получения у адвоката консультации по вопросу о том, насколько распространенные в отношении вас сведения соответствуют критерию «порочащие». И консультация должна быть основана именно на субъективной оценке адвокатом первоисточника, в вашем случае — электронного письма, на котором в дальнейшем будет строиться дело;

3. Информация в письме нанимателя не соответствует действительности. Важно учитывать, что действующим законодательством установлена презумпция добропорядочности, согласно которой любые сведения, порочащие гражданина, признаются не соответствующими действительности до тех пор, пока с достоверностью не установлено иное (п. 8 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 23.12.1999 года № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации»).

Это значит: вы не обязаны предоставлять доказательства того, что распространенные в отношении вас порочащие сведения не соответствуют действительности. Однако обращаю ваше внимание, что вы не лишены возможности это делать. И основываясь на опыте адвокатов нашего бюро, я все же рекомендую вам собрать и предоставить суду доказательства, подтверждающие ложность того, что рассказал ваш бывший работодатель.

Так, например, из вашего обращения следует, что вы были уволены в связи с истечением срока действия контракта. Следовательно, приведенная в письме организации информация о том, что вас уволили в связи с ненадлежащим выполнением вами своих должностных обязанностей не соответствует действительности.

Вашу позицию подтверждает информация, содержащаяся в вашей трудовой книжке. Кроме того, вы вправе просить суд обязать ответчика представить копию приказа о вашем увольнении, а также — информацию о привлечении вас к дисциплинарной ответственности.

Поскольку вы пишете, что не получали даже замечаний, работая у нанимателя, он вынужден будет сообщить суду о том, что к дисциплинарной ответственности вы не привлекались, что опять же подтвердит ложность информации о вашей некомпетентности. И так нужно поступить с каждым блоком распространенной в отношении вас недостоверной информации — предоставить доказательства в ее опровержение.

Для этого вам необходимо обратиться в районный суд по месту регистрации вашего предыдущего нанимателя с соответствующим иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Обращаю ваше внимание, что действующим законодательством не предусмотрена возможность просить передать вам клиентскую базу.

По закону в иске вы можете просить суд:

признать распространенные в отношении вас сведения не соответствующими действительности и порочащими вашу честь, достоинство и деловую репутацию;

возложить на ответчика обязанность опровергнуть указанные сведения.

Следует знать: наиболее приемлемый способ опровержения распространенной в отношении вас информации — отправка ответчиком с адреса своей электронной почты письма с решением суда по делу в адрес каждого клиента, которому ранее были направлены порочащие вас сведения. Я рекомендую вам просить суд именно о таком способе опровержения.

Важно: не забудьте указать в иске конкретный срок, в течение которого организация должна дать опровержение.

Обращаю ваше внимание, что другие требования подачи иска по этой категории дел мы перечисляли в колонке «Опорочили честь и достоинство: как судиться с клеветниками» .

Необходимо учитывать, что в качестве дополнительных требований в иске вы можете ставить вопрос о взыскании с ответчика в вашу пользу убытков и денежной компенсации причиненного вам морального вреда (п. 5 ст.153 ГК Республики Беларусь).

Мой личный совет: судя по вашему письму, у вас есть основания для обращения в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Более того, анализ предоставленных вами сведений говорит о перспективности дела. Вместе с тем напоминаю, что для надежности стоит обратиться с оригинальным текстом электронного письма к адвокату, чтобы он проанализировал конкретные формулировки, задал вам уточняющие вопросы и после этого, располагая всем необходимым объемом фактов, дал вам окончательную оценку сложившейся ситуации.

Также я настоятельно рекомендую вам еще до обращения с иском в суд тщательно проработать свою позицию, заручиться необходимыми доказательствами, продумать возможные контраргументы противоположной стороны спора и свою линию защиты против них, а кроме того — максимально подробно составить иск, предоставив доказательства по каждому пункту, входящему в предмет доказывания по делу. Для этого я также рекомендую вам прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, в том числе юридическое обоснование позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.