«Я ощущал себя прислугой, которая всегда хотела угодить». История мужчины, который стал жертвой домашнего насилия

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что мужчины реже готовы признать себя жертвой, они также стабильно входят в статистику пострадавших от семейного насилия. Deutsche Welle публикует историю Тами Вайссенберга.



Фото: unsplash.com

Когда Тами Вайссенберг только познакомился со своей подругой, он думал, как многие мужчины: «Я ее спаситель». Она рассказала ему о прежней жизни с партнером, применявшим насилие, о побоях и своем горе. Это его тронуло, он хотел ей помочь, показать, что есть и другие мужчины. Понимающие, чуткие и внимательные. Такие, как он. «Я тогда не заметил, что все это было лишь искусным приемом, чтобы заполучить человека, которого можно использовать в своих интересах», — рассказывает Тами сегодня. Отношения продлились шесть фатальных лет.

Тами Вайссенберг создает впечатление уверенного в себе человека. Высокий, статный. Человек дела. Свою историю он рассказывает спокойно и задумчиво. Тами — жертва? В такое сложно поверить. Жертвы обычно маленькие, хрупкие, слабые. Или это стереотип?

«Надо делать то, что ей нравится»

Тами и его подруга съехались. Общая квартира, общие будни, общий счет. Он ее поддерживал, в том числе и финансово. Он помогал ей жить новой жизнью, получал от этого моральную отдачу и все глубже впадал в зависимость. И вот это случилось в первый раз…

«Все началось с того, что в отпуске мы ночевали в отеле, который не соответствовал ее требованиям, — рассказывает Тами. — Она не хотела платить. И я должен был ее поддержать и высказать владельцу отеля, какая у него грязища. Но я этого не сделал, потому что не хотел унижать мужчину. Тогда она сама решила отчитать его. А я сел в машину и ждал. Когда она вернулась, то набросилась на меня с криком и дала пощечину. И я подумал, что никогда больше не решусь ее ослушаться».

Его подруга оправдывала себя. У нее было тяжелое детство. Без тепла и стабильных отношений в семье. Он принимал ее объяснения. И так зависимость росла из года в год. «Я ощущал себя прислугой, которая всегда хотела угодить. И всегда на первом месте была мысль: надо делать то, что ей нравится. Подавать фрукты, которые она любила, так, как она любила. А если ее что-то не устраивало, то в меня летели разные предметы», — говорит Тами.

Но требования и запросы подруги росли, а вместе с ними усиливались и приступы ярости, после которых Тами Вайсенберг не раз оказывался в больнице с переломом костей или порезами. Несмотря на это, он не восставал, не защищался, а надеялся, что она, наконец, поймет, что поступает неправильно. «Я был под напряжением все дни, 24 часа в сутки, чтобы выполнять требования, не допускать ошибок. Я постоянно был занят, у меня не было времени, чтобы побыть одному, поразмышлять над ситуацией», — продолжает Тами.

Надежды на помощь почти не было. Подруга контролировала все социальные контакты. От людей, которые могли узнать о вспышках насилия, в том числе и родственники, он должен был держаться подальше.

Мужчины не воспринимают себя как жертву

В Германии только в 2018 году было зафиксировано 26 тысяч случаев домашнего насилия в отношении мужчин. Это то, что известно. Кто поверит тому, кто говорит, что его бьет жена?

Для ранимого мужчины в общественном сознании места нет. Это подтверждают и исследования Элизабет Бейтс из Камбрийского университета. «В телевизионных программах и комедийных шоу насилие над мужчиной — юмористическое средство. Мы можем смеяться, видя, как женщина колотит мужчину, но у этого есть последствия, — отмечает британский ученый. — Есть множество причин, которые мешают мужчине обратиться за помощью. Одна из них — опасение, что ему не поверят. И то, как в СМИ говорят о насилии, влияет на этот страх».

Исследования также показывают, что из-за такого отношения к мужчинам в обществе они не воспринимают себя как жертву, хотя страдают от насилия ментально и испытывают проблемы со здоровьем.

Каким образом мужчины становятся жертвами? Как показывает исследование, проведенное федеральным министерством по делам семьи, чаще всего это причинение легкого вреда, например, когда женщина толкает мужчину. Примерно каждый десятый мужчина, страдающий от бытового насилия, получал пощечины, побои или травмы от запущенного в него предмета, лежащего под рукой.

Еще чаще мужчины рассказывают о психологическом давлении, когда им запрещают социальные контакты из ревности, полностью контролируют их действия, унижают и оскорбляют. «Мужчины столь же часто, как и женщины, признаются в том, что хотя бы раз испытали домашнее насилие в партнерских отношениях. Тяжелые проявления в случае женщин встречаются намного чаще, но и среди мужчин с этим сталкиваются не единицы», — говорит один из авторов исследования Ральф Пухерт.

Для Тами Вайссенберга побои были не самым страшным. Психологическое давление действовало гораздо сильнее. «Однажды она сняла халат, встала передо мной обнаженной. И стала бить себя и царапать, она кричала: „А! Прекрати! Мне больно“. Я был в полном оцепенении. Когда она закончила, то надела халат, достала из своей сумки диктофон и выключила его», — вспоминает Тами. «Как классно иметь такой диктофон. Это мой козырь», — шантажировала его подруга, чтобы он не рассказал кому-то о побоях. «Я боялся потерять лицо, репутацию на работе и быть воспринятым не как жертва, а как насильник. А страх может сломить любого», — признается Тами.



Фото: Drew Hays, unsplash.com

Помощь мужчинам — жертвам бытового насилия

Весной этого года в Германии появился телефон доверия для мужчин, страдающих от бытового насилия. «Мужчинам нужно такое место, где у них нет ощущения, что их «заткнут», — говорит руководитель консультационной службы Андреас Хаазе. Каждую неделю сюда обращаются десятки мужчин, и многим из них кажется, что их ситуация безвыходная. «Многие боятся что-то менять. Думают, что если захотят уйти, то партнерши «добьют» их. Нередко у них есть дети, и они боятся лишиться общения с ними», — отмечает Хаазе.

Обращаясь в службу поддержки, мужчины могут откинуть героизм в сторону и посмотреть на себя с позиции жертвы. Уже это им приносит существенное облегчение, говорит консультант. Его цель — дать им почувствовать, что у них есть поле для маневра, и помочь им разобраться в своих чувствах.

К Тами осознание предела пришло спонтанно: «Решающим стал день, когда у меня болело горло, и, возвращаясь с работы, я должен был заехать в аптеку. Но мой путь домой был настолько скрупулезно спланирован и постоянно сопровождался ее звонками… Я почувствовал себя беспомощным. Домой я не вернулся. Больше никогда».

Тами Вайссенберг сам освободился от токсичных отношений. «Мне тогда не хватало людей, к которым я мог бы обратиться со своими проблемами. Поэтому позже я основал группу взаимопомощи. Так я увидел, что в похожих ситуациях оказывались и многие другие мужчины», — рассказывает он. Из группы выросло общественное объединение Weissenberg e.V. Помимо консультаций для мужчин в кризисных ситуациях оно помогает с жильем, где жертвы домашнего насилия могут быть в безопасности.

Сейчас у Тами — новая любовь. Он не хочет мстить своей бывшей подруге, он до сих пор ее защищает и поддерживает с ней контакт. «Она пережила потери, мечтала компенсировать их за счет материальных благ. Она постоянно нуждалась в том, чтобы ею восхищались. Это была ее зависимость. Она боялась все это потерять», — сочувствует ей Тами.

Для него дискуссия о домашнем насилии не сводится к противопоставлению мужчин и женщин. Он, как и консультационные службы для мужчин, постоянно подчеркивает, что женщины гораздо чаще подвергаются бытовому насилию и что его последствия для них намного трагичнее.

Феминизм и борьба за равноправие способствовали и восприятию проблемы насилия по отношению к мужчинам, считает Вайссенберг, поскольку женщины первыми начали ставить под сомнение гендерные роли и распространенные клише. И, по его мнению, эта борьба еще не закончена.