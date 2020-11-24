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«Думал, что она просто странная». Истории пар, в которых у одного психическое расстройство
Источник материала: Tut.by
Тема отношений в паре всегда актуальна: можно многое сказать о конфликтах, притирании, совместном быте, подготовке к созданию полноценной семьи и т. д. Мы же поговорили с не самыми обычными парами: в них у одного из партнеров есть психическое заболевание. Они рассказали, как оно влияет на отношения, как влюбленные помогают друг другу и что они делают, чтобы оставаться вместе.
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«Когда начали жить вместе, понял, что все хуже, чем я думал».
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