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«Думал, что она просто странная». Истории пар, в которых у одного психическое расстройство

24.11.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тема отношений в паре всегда актуальна: можно многое сказать о конфликтах, притирании, совместном быте, подготовке к созданию полноценной семьи и т. д. Мы же поговорили с не самыми обычными парами: в них у одного из партнеров есть психическое заболевание. Они рассказали, как оно влияет на отношения, как влюбленные помогают друг другу и что они делают, чтобы оставаться вместе.

 
 
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