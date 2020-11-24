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Совместные с Россией учения "Запад-2021" пройдут в Беларуси на пяти полигонах
Источник материала: АФН
Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер и пройдут в Беларуси на пяти полигонах.
Об этом заявил в понедельник министр обороны Виктор Хренин в эфире зомбоящика.
Министр также сообщил, что Беларусь продолжит модернизировать свою военную технику и закупать новую.
"В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35. Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А ", - сообщил Хренин.
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Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер и пройдут в Беларуси на пяти полигонах.
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