Источник материала: АФН

Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер и пройдут в Беларуси на пяти полигонах.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Виктор Хренин в эфире зомбоящика.

Министр также сообщил, что Беларусь продолжит модернизировать свою военную технику и закупать новую.

"В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35. Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А ", - сообщил Хренин.