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Совместные с Россией учения "Запад-2021" пройдут в Беларуси на пяти полигонах

24.11.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер и пройдут в Беларуси на пяти полигонах.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Виктор Хренин в эфире зомбоящика.

Министр также сообщил, что Беларусь продолжит модернизировать свою военную технику и закупать новую.

"В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35. Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А ", - сообщил Хренин.

 
 
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Оперативные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" будут носить масштабный характер и пройдут в Беларуси на пяти полигонах.
 
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