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Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

24.11.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать "в соответствии с протоколом".

Ранее Управление по общим вопросам администрации США сообщило о готовности начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября, передает DW.

Дональд Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: "В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое", - написал Трамп.

Джо Байден был 7 ноября объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему официально не признает свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена,...
 
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