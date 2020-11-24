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Остановлено движение поездов по Автозаводской линии метро
Источник материала: Навiны
Утром 24 ноября остановили движение поездов по Автозаводской линии метро.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, движение приостановлено в 8:22 «по техническим причинам».
Что стало причиной остановки движения в столичной подземке пока не сообщается.
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Утром 24 ноября остановили движение поездов по Автозаводской линии метро.
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