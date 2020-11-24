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Хозяин дома под Лидой погиб при пожаре
Источник материала: Навiны
В Лидском районе во время пожара погиб местный житель.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 23 ноября в деревне Поречаны. Огонь уничтожил постельные принадлежности, закоптил стены и имущество в комнате.
Причину возгорания пока не установили.
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В Лидском районе во время пожара погиб местный житель.
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