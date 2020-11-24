Очереди не меньше: ситуация на границе Беларуси и Евросоюза во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Согласно оперативным данным, размещенным на сайте Государственного пограничного комитета, более 1700 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

Больше всего грузовиков скопилось на границе с Литвой – более 1 тысячи. Лидером по числу автомобилей в очереди стал пункт пропуска "Каменный Лог" – 300 фур. В "Котловке", "Бенякони" и "Привалке" также наблюдаются пробки – 290, 230 и 210 машин соответственно.

На латвийском направлении выезда из Беларуси ждут 160 и 320 фур в "Григоровщине" и "Урбанах" соответственно.

На границе с Польшей ситуация спокойная: в "Брузгах" и "Берестовице" очереди по 140 и 80 машин.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1730 фур. В понедельник своей очереди ожидали 1694 большегруза, таким образом, за сутки число ожидающих выезда грузовиков выросло на 36 машин.

Гродненская региональная таможня ранее проинформировала, что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт , из-за чего в пунктах пропуска скапливаются большие очереди.

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