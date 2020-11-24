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Очереди не меньше: ситуация на границе Беларуси и Евросоюза во вторник

24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Согласно оперативным данным, размещенным на сайте Государственного пограничного комитета, более 1700 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

© Photo : Госпогранкомитет
Гродненская таможня ответила, кто виноват в очередях на границе с Литвой

Больше всего грузовиков скопилось на границе с Литвой – более 1 тысячи. Лидером по числу автомобилей в очереди стал пункт пропуска "Каменный Лог" – 300 фур. В "Котловке", "Бенякони" и "Привалке" также наблюдаются пробки – 290, 230 и 210 машин соответственно.

На латвийском направлении выезда из Беларуси ждут 160 и 320 фур в "Григоровщине" и "Урбанах" соответственно.

На границе с Польшей ситуация спокойная: в "Брузгах" и "Берестовице" очереди по 140 и 80 машин.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1730 фур. В понедельник своей очереди ожидали 1694 большегруза, таким образом, за сутки число ожидающих выезда грузовиков выросло на 36 машин.

Гродненская региональная таможня ранее проинформировала, что литовская сторона снова неритмично принимает транспорт, из-за чего в пунктах пропуска скапливаются большие очереди.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди продолжают собираться на границе с Европейским союзом, больше всего машин скопилось в "Каменном логе".
 
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