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США создают на территории Литвы "комбинированную военную угрозу" — Козин

24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
США создают на территории Литвы "комбинированную военную угрозу" — Козин

О планах по отправке на учения в Литву сотни американских военнослужащих в ближайшие годы, заявил на минувшей неделе министр армии США Райан Маккарти во время визита в Вильнюс. Он добавил, что американская сторона будет продолжать дислоцирование, поскольку вооруженным силам двух стран "полезны совместные операции". 

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Дело в том, что американские вооруженные силы уже неоднократно засылали своих солдат и офицеров на литовскую территорию, имея там несколько комбинированных баз ― и военно-воздушных, и военно-морских, и наземных сухопутных. Это говорит о том, что видимо уходящая республиканская администрация США решила "навтыкать" еще больше свое военное присутствие за пределами США", ― отметил Козин в беседе на радио Sputnik.

Эксперт выразил сожаление, что на литовской земле, как и в других государствах Балтии, остается все меньше земли для использования в мирных, гражданских целях.

"Опасность состоит в том, что создается комбинированная военная угроза, поскольку три вида вооруженных сил уже давно закрепились на земле балтийских государств и постоянно наращивают там свои силы, более того стратегические ядерные силы США уже наносили условные ракетно-бомбовые улары по Калининградской области с учебными ядерными боезарядами, что представляет собой повышенную угрозу и опасность", ― сказал Козин.

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По словам военного эксперта, Российская Федерация и Республика Беларусь не знают, какой боекомплект могут нести на борту американские тяжелые стратегические бомбардировщики, обычные учебные или, что хуже, ядерные.

"Надо крепко заявлять и Вильнюсу, и Вашингтону о неприемлемости таких военных приготовлений, никогда военная дубинка как обычная так и ядерная не служила гарантией мира, особенно если учесть что ядерная доктрина США носит сугубо агрессивный характер", ― отметил эксперт.

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