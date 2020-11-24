|
Где-то плачет Гуф: Кети Топурия вышла замуж за белоруса
24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кети Топурия удивила поклонников: солистка группы A'Studio неожиданно быстро вышла замуж за белорусского бизнесмена Льва Деньгова.
О
34-летняя Топурия и 36-летний Деньгов официально стали мужем и женой: трогательное фотоподтверждение было опубликовано в Instagram певицы.
Несколько снимков с торжества произвели настоящий фурор в сети: поклонники оценили скромную церемонию влюбленных в кругу родных и стильный наряд самой невесты. Фолловеры не обошли вниманием и прошлые отношения певицы с рэп-исполнителем Гуфом.
"Здесь должен был быть Гуф"; "Где-то плачет маленький Гуф"; "Ждем нового страдальческого хита от Гуфи", - пошутили подписчики.
Напомним, что о своих отношениях с Гуфом
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают первые кадры со свадебной церемонии и шутят по поводу прошлых романов певицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)