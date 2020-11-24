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Где-то плачет Гуф: Кети Топурия вышла замуж за белоруса

24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кети Топурия удивила поклонников: солистка группы A'Studio неожиданно быстро вышла замуж за белорусского бизнесмена Льва Деньгова.

О романе Деньгова и Топурии стало известно в конце 2019 года. После бизнесмен сделал певице предложение, а спустя время в сети появились слухи о ее беременности. Топурия до конца отрицала этот факт, но после официально подтвердила свое положение и призналась, что готовится к свадьбе. Однако никто не предполагал, что торжество случится так скоро.

34-летняя Топурия и 36-летний Деньгов официально стали мужем и женой: трогательное фотоподтверждение было опубликовано в Instagram певицы.

Несколько снимков с торжества произвели настоящий фурор в сети: поклонники оценили скромную церемонию влюбленных в кругу родных и стильный наряд самой невесты. Фолловеры не обошли вниманием и прошлые отношения певицы с рэп-исполнителем Гуфом.

"Здесь должен был быть Гуф"; "Где-то плачет маленький Гуф"; "Ждем нового страдальческого хита от Гуфи", - пошутили подписчики.

Напомним, что о своих отношениях с Гуфом Топурия рассказала в 2018 году.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают первые кадры со свадебной церемонии и шутят по поводу прошлых романов певицы.
 
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