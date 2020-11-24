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Какой сегодня праздник: 24 ноября

24.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 24 ноября 1642 года голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, который был назван Тасмания? О том, чем еще ознаменовано 24 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 24 ноября

В 1861 году в России официально учредили Совет министров.

В 1963 году единственный подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди — Ли Харви Освальд — был смертельно ранен при перевозке в другую тюрьму.

Также в Турции 24 ноября отмечается День учителя, в России — День моржа, в США — День друзей.

Кто родился 24 ноября

24 ноября в православном календаре

Православные 24 ноября чтут память великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, преподобного Мартирия, мученика Стефана Уроша III Дечанского, святого Федора Студита.

Именины

В этот день именины у Степана, Федора, Максима, Тимофея, Евгения, Виктора, Викентия.

24 ноября в народном календаре

Православные 24 ноября отмечают память Феодора Студита, византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Народ истолковал фамилию Студит как мороз: "Федор Студит землю студит". "Со Студита стужа — что ни день, то хуже", — говорили люди. Народ сидел в это время дома, ел горячие щи, грелся у печки. По небу на Федора судили о будущем урожае ягод и грибов: если на небе было много звезд — значит, к лету надо запасаться корзинами. Чтобы примета сбылась, надо было в этот день заварить чай с сушеными ягодами.

 
 
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Сегодня вторник, 24 ноября. Этот день является 329-м в григорианском календаре, до нового года остается 37 дней.
 
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