Латвийская федерация хоккея: причастность Баскова к репрессиям – это угроза для репутации хоккея

Источник материала: Ежедневник

Латвийская федерация хоккея направила письмо в Федерацию хоккея Беларуси. В нем она потребовала объяснений о поведении председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

«Cобытия последних недель уже не косвенно, а напрямую связаны с вами — нашим партнером Федерацией хоккея Республики Беларусь и ее руководством. Мы не можем игнорировать информацию и материалы, размещенные в СМИ, а также отсутствие достаточных объяснений сложившейся ситуации с вашей стороны. Мы считаем, что эти события являются серьезной угрозой для репутации как ФХБ, так и самого хоккея как вида спорта», — говорится в письме.

Латвийская федерация хоккея обращает внмание, что для нее важны принятые ею морально-этические ценности, а именно жизнь и здоровье человека, честность, взаимоуважение, профессиональная этика, ответственность перед федерацией, спонсорами и обществом.

LHF обращает внимание, что соглашение, которое она заключила с ФХБ по организации чемпионата, требует от обеих сторон соблюдать все законы, правила и требования, принятые в ИИХФ. А в Кодексе поведения ИИХФ предусмотрено, что он распространяется на любое поведение, которое оказывает влияние на репутацию хоккея, в том числе незаконное, аморальное или неэтичное.

«Возможная причастность председателя ФХБ Дмитрия Баскова к репрессиям против белорусского народа, информация о которой распространяется в СМИ, явно несовместима с общеизвестными морально-этическими принципами и не может быть приемлемой или оправданной», — заявили в Латвийской федерации хоккея.

Такое поведение, независимо от его правовой оценки по законодательству Беларуси, влечет за собой дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом поведения ИИХФ, считают там.

Там отмечают, что Кодексом поведения ИИХФ предусмотрена индивидуальная ответственность, и ФХБ не отвечает за действия Баскова, однако названные факты очень негативно влияют не только на репутацию ИИХФ, LHF и ФХБ, но и на престиж хоккея в целом.

«В связи с этим обращаемся к Федерации хоккея Беларуси с просьбой разъяснить инциденты и тревожную информацию, непосредственно связанную с участием руководства ФХБ. Мы хотим понять, как вы, наши коллеги, планируете восстановить прежнее доверие и деловые отношения, а также защитить репутацию хоккея как вида спорта, который мы представляем», — говорится в письме.