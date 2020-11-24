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Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых людей

24.11.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В понедельник Илон Маск оказался на втором месте в списке миллиардеров Bloomberg с состоянием, которое оценивают в $127,9 млрд. У сооснователя Microsoft — на пару сотен миллионов долларов меньше — $127,7 млрд. До Джеффа Безоса Маску и Гейтсу далеко: состояние основателя Amazon оценивают в $182 млрд.

Больше всех в тройке лидеров за год прибавил именно Илон Маск — плюс $100 млрд. Тому способствовал рост акций Tesla на 520%, около 6,5% ценные бумаги прибавили на торгах в понедельник. Отмечается, что год сооснователь Tesla начинал с 35-го места в списке Bloomberg Billionaires Index.

Как следует из данных BBI, в этом году многие представители технологического бизнеса заметно улучшили свои позиции. Марк Цукерберг стал «дороже» на $23 млрд, Ларри Пейдж и Сергей Брин — на $16 млрд каждый, Стив Балмер прибавил $18 млрд. Также неплохо себя чувствуют представители ретейла.

Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых людей

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В понедельник Илон Маск оказался на втором месте в списке миллиардеров Bloomberg с состоянием, которое оценивают в $127,9 млрд. У сооснователя Microsoft — на пару сотен...
 
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