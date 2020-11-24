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На улице Орловской водитель Volkswagen не вписался в поворот и снес знак

24.11.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на улице Орловской в Минске. Водитель Volkswagen не вписался в поворот и снес дорожный знак.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, за рулем Volkswagen был водитель 1999 года рождения, он двигался по улице Орловской со стороны проспекта Пушкина в направлении проспекта Победителей в первой полосе для движения.

— По предварительной информации, при подъеме на путепровод водитель при выборе скорости движения не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожный знак. Водитель и пассажир не пострадали, автомобиль получил механические повреждения, — рассказали в Госавтоинспекции.

На улице Орловской водитель Volkswagen не вписался в поворот и снес знак

На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

В ГАИ напомнили водителям, что в переменчивую осеннюю погоду нужно быть особенно внимательными и осторожными во время поездок.

— В частности, при движении в неблагоприятных погодных условиях и недостаточной видимости (сильный дождь, туман, слякоть и т. д.) прежде всего нужно неукоснительно соблюдать скоростной режим, — призвали в Госавтоинспекции.

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Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на улице Орловской в Минске. Водитель Volkswagen не вписался в...
 
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