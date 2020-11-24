Будет тепленько! Посмотрели, как греют электроодеяла, простыни и подушки

Источник материала: Onliner Белорусская осень в последние годы отличается стабильно теплой погодой. Вероятно, зима тоже вряд ли порадует сугробами. Отопление пока есть, однако то и дело от жителей городских джунглей поступают жалобы: холодно, окно не открыть, проветривать квартиру, как того требуют всякие СанПиНы, не получается. Что ж, способы согреться есть. Мы расскажем о не слишком затратных — грелках.

Разговор пойдет не о тех, что с горячей водой, резиновых и силиконовых, а о тех, которые с активным подогревом. Наш выбор пал на несколько недорогих моделей белорусского производства — Брестского радиотехнического завода, а также вариантов подороже — Beurer, предположительно, немецкого происхождения (на самом деле производится в Венгрии).

Чтобы оценить эффективность грелок, мы вооружились профессиональным тепловизором. Он помог узнать реальную температуру нагрева: мы измеряли максимальную, если имелся регулятор, или «просто» температуру, если он отсутствовал. Кроме того, тепловизор помог уточнить некоторые моменты.

1. Электрическая грелка Beurer FW 20 Cosy

Это классический вариант грелки для ног, его аналоги выпускаются точно больше полувека. Представляет собой «сапожок» для двух ног с «плюшевым» покрытием и съемным чехлом внутри, имитирующим мех (его тоже называют плюшем). То есть его разрешено стирать, не боясь испортить «начинку». В описании к устройству указано, что «допускается» ручная стирка.





Провод несъемный, подключен сзади достаточно высоко, на проводе имеется четырехпозиционный регулятор температуры: «ноль» (выключено) и три уровня нагрева.

Полный нагрев происходит минут за 10, мощность — 100 ватт. Реальная максимальная температура составила 46—47 градусов по Цельсию. Этого более чем достаточно. Для сравнения: горячая вода с температурой на пару градусов выше воспринимается взрослым человеком как очень горячая, на 10 — как кипяток.





Нагревательные элементы размещены равномерно, холодных пятен, если судить по ощущениям, нет. Выкручивать регулятор на максимум не приходится, да и грелка сама по себе неплохо сохраняет тепло. Для безопасности реле отключит грелку через полтора часа работы. Beurer FW 20 Cosy — легкая и мягкая, гипотетическая бабушка была бы в восторге (молодежи тоже нравится).



Провод закреплен очень надежно





Из минусов — расположение провода сзади не очень удобно: лучше бы он выходил из передней части на уровне пола или сбоку. Однако на работу это никак не влияет. Второй момент — человек с большим размером ноги («тестовая» ступня попалась с 45-м) внутри особенно не разгуляется, хотя места, чтобы пошевелиться, достаточно. Светлый чехол для ног даже в новом состоянии кажется нечистым. Ну, это так, придирки.

2. Электрическая грелка Beurer FWM50

Навороченный вариант с массажером для ног. Это его плюс и минус одновременно. По форме больше походит на огромный тапок — он более приземистый и тяжелый за счет механизма с роликами внутри. Провод отсоединяется, регулятора мощности нет. Вместо него — две кнопки на небольшой панели внизу сзади. Одна активирует нагрев, вторая — массажер.







Подключение и кнопки управления находятся сзади внизу на «подошве»

Производитель говорит, что это массаж шиацу. Для тех, кто не в курсе: он регулирует потоки инь и ян в вашей ци, так что после него вы должны хорошо спать, переваривать пищу и избавиться от апатии. Наверное.

Материал грелки — все тот же плюш, но на этот раз без чехлов, ткань «ползает» под ногами. Заявленная мощность — 20 ватт (меньше, чем у предыдущей модели, но и нагревательные элементы занимают меньшую площадь, нет быстрого нагрева). Грелка и массажер могут работать одновременно. Нагревательные элементы размещены спереди и сзади платформы, так как по центру находятся массажные ролики. Тепловизор показал, что максимальная температура — до 55 градусов в отдельных «пятнах».





Из минусов — все то же размещение провода и элементов управления: условной бабушке наклоняться будет неудобно. Молодежь же справится без проблем. Места внутри чуть меньше, чем у модели выше, однако для людей с нормальным размером ноги это актуально (на рекламных фото кажется, что туда влезет и три ноги, но вряд ли). Грелка более тяжелая, ее неудобно переставлять, приподнимая и не снимая с ног.

Мнения касательно массажера разделились: женская часть аудитории была в восторге, мужской же он показался лишним, «потому что колет ноги». Объективно, покупать Beurer FWM50 в качестве просто грелки нет смысла — выбирайте ее, если вы намерены регулярно теребить свою ци.





3. Электрическая грелка Beurer HK 48 Cosy (в Каталоге — вариант Sofa )

Теперь в форме подушки, но пусть это не вводит вас в заблуждение: спать на ней не рекомендуется. Хотя, как сказал отслуживший в армии, в те времена у него мерзла голова, и такая грелка пришлась бы кстати.

По нашим наблюдениям, подушку можно использовать в качестве грелки, например, для поясницы или иных частей тела, которым прогрев не страшен (хотя все равно нужно знать меру). К слову, подушкой Beurer HK 48 Cosy становится благодаря мягкому наполнителю в чехле, который можно достать, и тогда устройство станет просто плоской грелкой.



Колечко сбоку — место, где изнутри (штекер спрятан за молнией) подключается провод





Нагревательные элементы в ней расположены только на одной стороне с более плотной поверхностью, провод съемный и с четырехпозиционным переключателем на нем — от нуля до четырех. Подключается он с помощью разъема с «защитой от дурака», так как устанавливать его необходимо в определенном положении.

Как показал тепловизор, максимальная температура составляет около 50 градусов (при мощности в 100 ватт — поэтому с быстрым нагревом). Забавно, но прогревается и регулятор — до 32 градусов, остывая при этом медленнее, чем подушка. Автоматическое отключение происходит через 90 минут.



Внизу слева — перевернутая подушка. Внизу справа — регулятор что-то разогрелся

Вероятно, лучший вариант для котика. К слову, пару раз подушку можно постирать в машинке — так заявлено производителем.

4. Электрическое одеяло Beurer HD75

Его размеры — 180×130 сантиметров. Высокому человеку укрыться можно, но вытянуться во весь рост и остаться полностью, за исключением головы, накрытым — нет.

На самом деле плед (так звучит теплее) знатный и действительно теплый. Нагревается быстрее, если не разворачивать его сразу, а оставить в сложенном виде. Мягкий на ощупь, но будет приятнее и практичнее, если закинуть его в пододеяльник или накрыть простыней: стирать-то его можно, но всего несколько раз за всю жизнь.





Мощность — 100 ватт (а значит, есть быстрый нагрев), время работы до автоматического отключения — 3 часа, подключается к розетке отсоединяемым шнуром с семипозиционным переключателем (от нуля до шести единиц мощности).

Все грелки, у которых имеется регулятор мощности, эффективнее включать на время прогрева на максимум, а затем снижать до более низких значений.

Максимальная температура, которую обеспечивает Beurer HD75, — примерно 35 градусов, как следует из замера тепловизором. С учетом общей площади этого достаточно, чтобы согреться. Тепло распределяется равномерно — вероятно, за счет материалов в составе одеяла, а также плотного размещения кабеля нагрева. Ощущения того, что внутри одеяла есть что-то «постороннее», нет — оно мягкое на ощупь, и нити не чувствуются. Но это не значит, что его можно тянуть, перекручивать и вообще поступать как с обычным одеялом.











Использовать его в качестве «простыни» мы бы не рекомендовали: в инструкции прямого запрета нет, но есть косвенные указания, да и отдельный продукт имеется не просто так. В принципе, перед использованием таких устройств внимательно читайте мануал — там, к примеру, можно узнать, что электромагнитное излучение от любых электрогрелок может оказать воздействие на кардиостимуляторы. А может и не оказать.





5. Электрическая простыня БРТЗ ГЭМР-9-60-03

Бюджетный вариант от белорусского производителя. Простыня хороша по цене, материалы напоминают обычные постельные принадлежности. Заявленная мощность — 70 ватт, регулятор на немного «советском» проводе (не очень толстый и эластичный), трехпозиционный: по центру — включено, вверх и вниз — выключено. С точки зрения эргономики решение интересное, так как позволяет выключить девайс вслепую.









Максимальная температура — 38 градусов, то есть на уровне более дорогого бренда. Размером меньше, нагревательный элемент уложен реже — между витками не занято больше площади. Из-за этого могут чувствоваться холодные зоны между ними. Кроме того, если улечься поверх, худой человек наверняка почувствует «проводку» внутри электропростыни.

Может, нужно было подождать еще, и простыня нагрелась бы сильнее

Ограничения по времени работы нет — простыня не отключается автоматически по прошествии времени, а спать на ней включенной нельзя. Впрочем, это скорее удобный способ согреть постель перед сном.

6. Электрическая грелка БРТЗ ГЭМР-7-60

Дешевый аналог подушки Beurer, но не подушка. Здесь аж 80 ватт мощности, заявленная температура нагрева — 60 градусов, но нам удалось достичь лишь 43 градусов. Честно говоря, 60 — это как-то «занадта». Выключатель — с двумя позициями мощности по центру и двумя крайними положениями для выключения.









Из-за размеров сфера применения — погреть спину-поясницу, может, шейный отдел. Неочевидный вариант — использовать как подстилку для ребенка, например при переодевании. Только нужно быть максимально внимательным, чтобы не устроить ожог или перегрев: у маленьких детей организм не умеет эффективно регулировать собственную температуру. «Болячка», характерная и для остальных грелок (а в случае с маленькой это особенно очевидно), — не слишком длинный провод. Да, и снова теплолюбивый кот порадуется.





Из минусов — с названиями белорусских грелок надо что-то делать. Сейчас они походят на слова из дракского языка (его можно услышать в фильме «Враг мой»).

Выводы

Грелки подороже (Beurer) обычно приятнее на ощупь и быстрее греются (не всегда это вот прямо заметно). Кроме того, у более дорогих моделей с большой площадью поверхности равномерность прогрева лучше. Однако прямое сравнение проводить не станем: во-первых, разная ценовая категория, во-вторых, формфактор разный. Все устройства греют.

Очевидный минус БРТЗ ГЭМР — отсутствие системы автоматического отключения, а также невозможность постирать их.

Обязательно

После покупки электрогрелок в обязательном порядке читайте инструкцию: у них есть немало ограничений и требований к безопасности, не зря пользоваться ими нельзя совсем маленьким детям (в том числе из-за возможности образования под ними влаги — есть такая особенность).

Помните, что нельзя «разогреваться», если вы температурите — например, при ознобе. Да и просто перегрев в обычном состоянии может привести к неприятным последствиям. Грелка может сыграть плохую службу и при некоторых заболеваниях, а также при приеме ряда препаратов — иногда она будет прямо противопоказана.

Благодарим магазин «Магнит Сухарево» за предоставленные грелки БРТЗ и Beurer Belarus (ЗАО «Территория Эдельвейс») — официального представителя Beurer в Республике Беларусь.

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