Кодекс о судоустройстве и статусе судей: судья независим и подчиняется только закону

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Умалять значение судебной системы в текущих условиях невозможно. От принятого решения зависит не только судьба конкретного человека, но также вера общества в справедливость в будущем. Напоминаем одну из краеугольных статей Кодекса о судоустройстве и статусе судей.

Судья и народный заседатель при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону.

Независимость судьи и народного заседателя обеспечивается установленными законодательными актами порядком их назначения (избрания, утверждения), приостановления и прекращения полномочий, неприкосновенностью, процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной совещания при вынесении судебных постановлений и запрещением требовать ее разглашения, ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в его деятельность, иными гарантиями, соответствующими статусу судьи и народного заседателя, а также созданием надлежащих организационно-технических условий для деятельности судов.

Воздействие в какой-либо форме на судью и народного заседателя с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела или добиться вынесения незаконного судебного постановления влечет за собой ответственность, установленную законодательными актами.

Средства массовой информации не вправе предрешать в своих сообщениях результаты судебного разбирательства по конкретному делу или иным образом воздействовать на судью или народного заседателя.