|
Остановилась Автозаводская линия метро. Дополнено: движение возобновилось (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня в 8:22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.
Примерно через 10 минут после остановки читатели сообщили, что поезда снова пошли.
В метрополитене сообщили Onliner, что ни падений на рельсы, ни других серьезных эксцессов не было; остановка связана с небольшой технической неисправностью, выявленной в одном из поездов. На этот момент проблема устранена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 8:22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)