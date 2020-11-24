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Остановилась Автозаводская линия метро. Дополнено: движение возобновилось (обновлено)

24.11.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 8:22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.

Примерно через 10 минут после остановки читатели сообщили, что поезда снова пошли.

В метрополитене сообщили Onliner, что ни падений на рельсы, ни других серьезных эксцессов не было; остановка связана с небольшой технической неисправностью, выявленной в одном из поездов. На этот момент проблема устранена.

 
 
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Сегодня в 8:22 по техническим причинам приостановлено движение поездов по Автозаводской линии. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.Читать далее…
 
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