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К стачке на Беларуськалии уже присоединились более 90 человек

24.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К политической стачке присоединились уже более 90 работников Беларуськалия, сообщает телеграм-канала Стачкома предприятия.

К стачке на Беларуськалии уже присоединились более 90 человек
Александр Клезович

Этой ночью к стачке присоединился машинист горных выемочных машин рудника 4-го рудоуправления Александр Клезович, отказавшийся подниматься на поверхность в знак протеста против «происходящего в нашей стране правового беспредела».

«Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это всё показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки. Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам. После объявления стачки и своего желания к ней присоединиться, некоторые наконец поняли, зачем с ними живут их "женщины", узнали людей, которым плевать на всех, кроме себя. Я считаю, что стачка — единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие», - объяснил Клезович причины своего решения.

Военизированный горно-спасательный отряд поднял Клезовича на поверхность и с территории предприятия его увезла скорая. Клезович стал 4-м работником Беларуськалия, отказавшимся подниматься на поверхность.
 
 
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К политической стачке присоединились уже более 90 работников Беларуськалия, сообщает телеграм-канала Стачкома предприятия.
 
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