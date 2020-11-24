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«Белоруснефть» предупредила о мошенничестве от ее имени

24.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба «Беларуснефти» сообщила о случаях мошенничества от имени компании.





Уточняется, что в интернете появился сайт, который предлагает поучаствовать в рекламной акции на якобы получения 100 литров топлива на АЗС «Белоруснефть».  Для этого мошенники предлагают разослать сообщение с определенным текстом друзьям в мессенджерах и соцсетях.

- Предупреждаем, что фейковая страница в интернете, а также идея «акции» являются мошенническими. Злоумышленники выдают себя за нашу компанию. «Белоруснефть» такую акцию не проводит, - прокомментировали в пресс-службе компании.

Также в «Белоруснефти» напоминают гражданам, что доверять свои данным мошенникам опасно. Информацию о своих акциях компания размещает на своем официальном сайте.
 
 
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Пресс-служба «Беларуснефти» сообщила о случаях мошенничества от имени компании.
 
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