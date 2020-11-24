Александр Клезович / t.me/stachkom





В 1:30 ночи машинист горных выемочных машин рудника 4-го рудоуправления Александр Клезович заявил, что остаётся в шахте и присоединяется к забастовке. В 4:20 стачком сообщил, что Клезовича подняли из шахты.





В своём заявлении шахтер говорит, что присоединиться к забастовке его подтолкнуло убийство Романа Бондаренко и продолжение насилия со стороны силовиков.





"Очередное убийство на прошлой неделе молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это всё показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающих нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки. Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам", — написал Клезович.









Он считает, что забастовка — единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие.





Ранее отказывались подниматься из шахты участники забастовки Юрий Корзун, Олег Кудёлка, Александр Курбан.

