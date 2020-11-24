В РНПЦ детской онкологии новый директор. Некоторые сотрудники написали заявления на увольнение

Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY





Заведующая онкогематологическим отделением РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Надежда Петровская рассказывает, что сегодня их неожиданно позвали на собрание в актовый зал — там в том числе присутствовали заведующие и старшие медсестры отделений. На встрече исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил нового директора клиники. Им стала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева. Предыдущего директора Наталью Коноплю переводят в БелМАПО.





— Нам объявили, что Наталью Евгеньевну как наиболее ценный кадр бросают на более важный фронт работ — реорганизацию БелМАПО. Коллектив был в шоке. Директор сказала, что ей предложили новую работу и она согласилась. С ее стороны на собрании не было никаких на этот счет комментариев. Я задала вопрос, связано ли ее решение с какими-то политическими изменениями в стране. Она попросила не переводить разговор в эту плоскость. После чего я встала и вышла, — рассказывает Надежда Петровская.





Представляя нового директора, исполняющий обязанности министра Дмитрий Пиневич отметил, что перед Анжеликой Солнцевой стоит ряд сложных задач. Речь идет о проведении реконструкции центра, активизации работы республиканской педиатрической сети на выявление новообразований у детей, о развитии новых направлений сопровождения, а также о создании современной службы реабилитации, сообщил официальный телеграм-канал Минздрава. Работу центра также планируется дополнить новым направлением — сложной сочетанной эндокринной патологией и иммунологией.





Дмитрий Пиневич сказал, что профиль работы БелМАПО планируют изменить и Наталья Конопля будет возглавлять три объединенные кафедры педиатрии.





Тем временем часть коллектива РНПЦ написала заявления на увольнение. По словам Надежды Петровской, готовы заявить о своем уходе 16 человек.





— Это протест по поводу неожиданного и несправедливого решения Минздрава о снятии с должности нашего директора. Мы воспринимаем это как давление на коллектив. Директор не позволила себе ни единой репрессивной меры в отношении сотрудников за их гражданскую позицию.









Профессор, доктор медицинских наук, бывший директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Наталья Конопля. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY





Наталья Конопля руководила РНПЦ детской онкологии с июня 2019 года. Она ведущий детский онколог страны, проходила обучение в Англии и Германии. С 1996 года является членом Европейского общества медицинской онкологии.





Основные направления ее научных исследований: разработка и внедрение новых комплексных методов лечения злокачественных новообразований центральной нервной системы у детей, костных сарком, аутотрансплантация периферических стволовых клеток при солидных опухолях, отдаленные побочные эффекты химиолучевого лечения.





Напомним, сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии не один раз задерживали на акциях протеста и солидарности. Они открыто осуждают насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан.





11 ноября более 160 сотрудников РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии адресовали Минздраву коллективное письмо. Врачи довели до чиновников «свою принципиальную позицию — готовность защищать сотрудников своего учреждения и не допустить увольнений». Сотрудники РНПЦ также требовали прекращения насилия и массовых задержаний коллег и мирных демонстрантов. Медики заявляли, что готовы действовать «пропорционально в ответ на произвол властей».

