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Биткойн торгуется близко к рекорду

24.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник.


 


Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street Journal.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $18,58 тыс., что практически совпадает с ценой на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов в пятницу стоимость биткойна достигала $18,965 тыс., что ненамного ниже исторического максимума в $19,783 тыс., который был зафиксирован в декабре 2017 года.

С начала текущего года криптовалюта подорожала примерно в 2,6 раза, в том числе за последний месяц ее цена поднялась более чем на 50%. Это ралли привлекло внимание широкого круга людей - от миллиардеров с Уолл-стрит Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера до импульсных инвесторов, которые ищут выигрышные активы. Их приход, в свою очередь, способствовал росту числа покупок. Аналогичная динамика наблюдается при торговле акциями таких компаний, как Tesla Inc., когда инвесторы продолжают двигать котировки вверх из-за шумихи, не обращая внимания на фундаментальные факторы.

Котировки декабрьских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в понедельник растут на 0,1% - до $18,705 тыс.

Тем не менее, история показывает, насколько волатильны цены на биткойн. В марте котировки падали до $3,867 тыс. - более чем на 60% относительно конца прошлого года, что было обусловлено общим негативом на мировых рынках из-за пандемии COVID-19.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник.
 
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