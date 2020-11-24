







"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны - это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить", - рассказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.





Министр отметил, что "Запад-2021" будет масштабнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли в текущем году.





"Масштаб будет больше", - заверил он.





Хренин также отметил, что учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный комплекс мероприятий подготовительных".