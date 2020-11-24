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Белорусско-российские учения "Запад-2021" будут проходить на пяти полигонах в Беларуси
Источник материала: Партизан
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными и пройдут на пяти полигонах Беларуси.
"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны - это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить", - рассказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.
Министр отметил, что "Запад-2021" будет масштабнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли в текущем году.
"Масштаб будет больше", - заверил он.
Хренин также отметил, что учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный комплекс мероприятий подготовительных".
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными и пройдут на пяти полигонах Беларуси.
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