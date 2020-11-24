﻿ Белорусско-российские учения "Запад-2021" будут проходить на пяти полигонах в Беларуси. 21.by
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Белорусско-российские учения "Запад-2021" будут проходить на пяти полигонах в Беларуси

24.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными и пройдут на пяти полигонах Беларуси.



"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны - это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить", - рассказал Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник. 

Министр отметил, что "Запад-2021" будет масштабнее, чем учения "Славянское братство", которые прошли в текущем году. 

"Масштаб будет больше", - заверил он. 

Хренин также отметил, что учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный комплекс мероприятий подготовительных". 
 
 
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными и пройдут на пяти полигонах Беларуси.
 
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