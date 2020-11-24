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С утра в Минске не работала Автозаводская линия метро
Источник материала: Партизан
Утром 24 ноября в 8.22 было приостановлено движение поездов по Автозаводской линии столичного метро. Об это корреспонденту
Эта линия метро связывает спальные районы и центр города с рядом промышленных гигантов.
Причины остановки метро пока не сообщаются.
В настоящее время работа метро восстановлена.
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Утром 24 ноября в 8.22 было приостановлено движение поездов по Автозаводской линии столичного метро. Об это корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в...
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