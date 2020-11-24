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Страны Балтии согласовали обновленный санкционный список против режима Лукашенко

24.11.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии согласовали новый список пособников режима Лукашенко в Беларуси, против которых вводятся санкции в этих трех странах.

Обновленный список опубликован на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. В него вошли 156 человек, включая А.Лукашенко.

Санкционный список стран Балтии заметно длиннее списка лиц, против которых введены санкции на уровне ЕС. Между тем, ЕС готовит третий пакет санкций против Беларуси, который на этот раз предусматривает экономические санкции.

 
 
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Правительства Литвы, Латвии и Эстонии согласовали новый список пособников режима Лукашенко в Беларуси, против которых вводятся санкции в этих трех странах.
 
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