Власти США могут обязать СМИ информировать о проплаченной иностранной пропаганде

Источник материала: АФН

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США изучает возможность обязать теле- и радиовещательные компании, которые работают на территории страны, публиковать информацию о своем контенте, если на него выделили средства иностранные власти.

Соответствующее уведомление ФКС было размещено в понедельник в электронной форме в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. В нем говорится о начале публичного обсуждения данного предложения.

Вашингтон считает, что непосредственно во время трансляции должно будет указываться, что иностранные власти, политические партии, либо их представители "прямо или косвенно" предоставили средства за трансляцию данного контента, передает ТАСС.

"Американцы должны знать, когда иностранное правительство заплатило за эфирные программы или предоставило их бесплатно, чтобы зрители и слушатели могли лучше оценить актуальность и достоверность таких материалов", - утверждают в ФКС.

Как предлагают в комиссии, теле- и радиовещательные компании должны информировать о том, какая именно организация предоставила данный контент, из какой она страны. Такого рода сведения должны предоставляться в начале и в конце эфирного времени передачи. Данное предложение будет обсуждаться в течение двух месяцев, после этого ФКС должно будет принять по нему окончательное решение.