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Китай отправил зонд на Луну к "Океану бурь"

24.11.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") стартовала с космодрома Вэньчань на южно-китайском полуострове Хайнань во вторник утром по местному времени.

Трансляция запуска велась в прямом эфире.

Ожидается, что китайский зонд совершит посадку на Луне в воскресенье, 29 ноября. Автоматическая станция пробудет на спутнике Земли одни лунные сутки (14 земных дней), в течение которых она будет собирать образцы лунного грунта, после чего вернется на Землю. Если возвращение будет успешным, Китай станет третьей страной - после США и СССР, - которая совершила такую миссию.

Китайская станция соберет пробы в "Океане бурь" - крупнейшем лунном море (низменности с ровным дном, залитой затвердевшей лавой), которое расположено на видимой стороне Луны. "Океан бурь" сформировался 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в лунной истории. Ранее этот район не исследовался, передает DW.

Аппарат с образцами лунного грунта на борту должен будет вернуться 15-16 декабря. Как ожидается, он приземлится в регионе Внутренняя Монголия.

 
 
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Китай впервые в своей истории отправил беспилотную станцию на Луну. Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") стартовала с космодрома Вэньчань на южно-китайском...
 
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