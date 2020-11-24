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Избитый Прилучный позвонил бывшей жене и детям перед операцией

24.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Павел Прилучный готовится к операции после госпитализации: перед этим звезда сериалов решил поговорить с экс-супругой Агатой Муцениеце и маленькими детьми.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Новость о госпитализации 33-летнего актера, получившего серьезные травмы, шокировала общественность. Прилучный обратился к врачам за помощью в ночь с 22 на 23 ноября. Осмотрев актера, медики оценили состояние пациента как тяжелое. Сам актер заявил, что подвергся нападению неизвестных.

После дежурного осмотра врачи решили прооперировать звезду: Прилучному диагностировали смещение скул и вывих нижней челюсти.

Агент актера Екатерина Сычева поделилась новыми подробностями инцидента, отметив что на Прилучного действительно напали, но в настоящее время артист находится в стабильном состоянии.

Оказавшись в больничной палате, актер сразу же позвонил бывшей жене и даже поговорил с дочкой и сыном. К тому времени стали ходить слухи, что на Прилучного напал "владелец какого-то ночного клуба". Сам актер эту информацию не комментирует.

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Теги: Новости
 
 
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В сети появились новые детали дела о госпитализации звезды сериала "Мажор", диагноз и комментарии его представителей.
 
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