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Избитый Прилучный позвонил бывшей жене и детям перед операцией
24.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Павел Прилучный готовится к операции после госпитализации: перед этим звезда сериалов решил поговорить с экс-супругой Агатой Муцениеце и маленькими детьми.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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После дежурного осмотра врачи решили прооперировать звезду: Прилучному диагностировали смещение скул и вывих нижней челюсти.
Агент актера Екатерина Сычева поделилась новыми подробностями инцидента, отметив что на Прилучного действительно напали, но в настоящее время артист находится в стабильном состоянии.
Оказавшись в больничной палате, актер сразу же позвонил бывшей жене и даже поговорил с дочкой и сыном. К тому времени стали ходить слухи, что на Прилучного напал "владелец какого-то ночного клуба". Сам актер эту информацию не комментирует.
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В сети появились новые детали дела о госпитализации звезды сериала "Мажор", диагноз и комментарии его представителей.
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