Минобороны Беларуси обеспокоено обстановкой у границ

Источник материала: Ежедневник

При этом министр обороны Виктор Хренин заявил, что у Вооруженных Сил РБ достаточно инструментов для демонстрации готовности противостоять угрозам извне в случае необходимости.

По словам главы Минобороны Виктора Хренина, обстановка у западных границ Беларуси остается сложной.

«Она не несет угроз нашему государству, однако все равно вызывает у нас обеспокоенность», – завил Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1»..

Он отметил в разы возросшее количество и интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки, которые проходят на территории сопредельных с РБ государств, полетов боевой, разведывательной авиации.

«Что в этом году особо отмечено: полеты вдоль нашей границы стратегических бомбардировщиков В-52 с континентальной части Соединенных Штатов - с минимальным удалением от нашей госграницы до 30 км», - привел примеры Виктор Хренин.