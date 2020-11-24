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«Нас лишили права выбора». Еще один шахтер «Беларуськалия» в знак протеста отказался выходить из шахты

24.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще один шахтер в Солигорске, Александр Клезович, присоединился к стачке и в знак протеста отказался подниматься из шахты. Об этом сообщает телеграм-канал стачкома «Беларуськалия». Около 4.30 утра его вывели на поверхность и вывезли на «скорой». Это уже четвертый подобный случай за последние 2,5 месяца.


Фото: стачком «Беларуськалия»

— ‌Клезович Александр, машинист горных выемочных машин рудника 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий», в 1:30 ночи 24.11.20 отказался подыматься «на гора» и заявил о присоединении к стачке, — сообщается в телеграм-канале стачкома.

За Александром в шахту спустился горноспасательный отряд, около 4.30 утра его подняли на поверхность и вывезли за территорию рудоуправления на «скорой».

Телеграм-канал стачкома также опубликовал обращение Александра, в котором он заявляет, что «не готов мириться с происходящим в нашей стране правовым беспределом».

— Очередное убийство молодого парня, бессмысленные по своей жестокости задержания граждан на мирных акциях, применение светошумовых гранат и газа против пенсионеров, угрозы оружием и аресты родителей на глазах маленьких детей — это всё показывает низость и подлость людей, захвативших власть в нашей стране. Я отказываюсь своим трудом спонсировать представителей нелегитимного режима, считающий нас рабами, которые обязаны пахать на них за подачки, — говорит Александр. — Нас лишили достойной жизни, права выбора. Мы потеряли уважение друг к другу. Мы узнали многое друг о друге после августовских событий. Мы начинаем судить людей не по их словам, а по поступкам. После объявления стачки и своего желания к ней присоединиться, некоторые наконец поняли, зачем с ними живут «их женщины», узнали людей, которым плевать на всех, кроме себя. Я считаю, что стачка — единственный законный и бескровный способ остановить произвол и насилие, поэтому поддерживаю требования стачкома и присоединяюсь к стачке.

За последние два с половиной месяца это уже четвертый случай, когда шахтеры «Беларуськалия» в знак протеста отказываются подниматься из шахты. 10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету. 21 сентября после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований еще один работник — Олег Куделка. 15 октября шахтер Александр Курбан также отказался подниматься на поверхность до выполнения требований и приковал себя цепью в шахте.

 
 
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