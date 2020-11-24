Китай запустил первую в своей истории возвращаемую миссию к Луне

Источник материала: Tut.by

Состоялось историческое для Китая (и не только) событие. С космодрома Вэньчан запустили ракету-носитель «Чанчжэн-5», которая должна доставить к Луне первую в истории Поднебесной возвращаемую миссию. Об этом пишет Naked Science .



Чанъэ-5. Фото: wikipedia

В рамках «Чанъэ-5» к спутнику доставят орбитальный и спускаемый аппараты. Последний должен сесть на поверхность Луны, произвести забор образцов горных пород и грунта. После этого модуль совершит взлет и состыкуется с орбитальным модулем, который, согласно плану, доставит полученные образцы на Землю.

В рамках запуска применили носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5». Это мощнейшая из китайских ракет: на низкую опорную орбиту она может вывести до 25 тысяч килограммов грузов. Для пилотируемых полетов к Луне китайцы создают более мощный носитель — сверхтяжелый «Чанчжэн-9».

Напомним, в мае КНР испытала многоразовый космический корабль нового поколения, который можно будет применять для лунных экспедиций.