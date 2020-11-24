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Китай впервые с 1976 года доставит на Землю пробы лунного грунта

24.11.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на запланированную орбиту комплекс «Чанъэ-5», предназначенный для посадки на Луну и сбора проб грунта. Теперь 8,2-тонный аппарат начал свой 112-часовой путь к поверхности естественного спутника Земли, сообщает SpaceNews.

Ожидается, что «Чанъэ-5» поможет собрать и доставить на Землю около двух килограммов лунного грунта. Это произойдет впервые с 1976 года.

Сбором риголита займется специальный модуль, который приземлится неподалеку от Пика Рюмера, горной вершины вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны Луны. Собранный грунт погрузят в капсулу, которой «выстрелят» на орбиту вокруг Луны, где ее подберет «Чанъэ-5».

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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на запланированную орбиту комплекс «Чанъэ-5», предназначенный для посадки на Луну и сбора проб грунта....
 
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