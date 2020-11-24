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Китай впервые с 1976 года доставит на Землю пробы лунного грунта
Источник материала: Onliner
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на запланированную орбиту комплекс «Чанъэ-5», предназначенный для посадки на Луну и сбора проб грунта. Теперь 8,2-тонный аппарат начал свой 112-часовой путь к поверхности естественного спутника Земли,
Ожидается, что «Чанъэ-5» поможет собрать и доставить на Землю около двух килограммов лунного грунта. Это произойдет впервые с 1976 года.
Сбором риголита займется специальный модуль, который приземлится неподалеку от Пика Рюмера, горной вершины вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны Луны. Собранный грунт погрузят в капсулу, которой «выстрелят» на орбиту вокруг Луны, где ее подберет «Чанъэ-5».
Шмидт-Кассегрен, диаметр: 279 мм, фокусное расстояние: 2800 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 40 мм
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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на запланированную орбиту комплекс «Чанъэ-5», предназначенный для посадки на Луну и сбора проб грунта....
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