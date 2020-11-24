Вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад отстранен от футбола на 5 лет. Его обвиняют в коррупции

60-летний функционер обвиняется в коррупции.





«Расследование в отношении Ахмада касалось различных вопросов, связанных с управлением CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках с компанией Tactical Steel, занимающейся производством спортивной экипировки, и другие виды деятельности», — говорится в сообщении.





Кроме того, на представителя Мадагаскара наложен штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.





Напомним, что в прошлом году Ахмада Ахмада задерживала французская полиция.





Его допросили по обвинению в «активной» и «пассивной» коррупции, отмывании денег и принадлежности к преступной организации. После допроса функционера освободили.