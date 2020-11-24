Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ

REFORM.by Клип снимался в основном в столичном районе Грушевка, но в кадр попали и другие места. Участие в съемках приняли несколько сотен фанатов, пишет





Одновременно с романтической линией текст песни откликается и на беларусские протесты, которые продолжаются уже больше ста дней. Напомним, Макса Коржа и самого не раз видели на протестных акциях в Минске.