ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ

24.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Музыкант Макс Корж сегодня, в свой день рождения, выпустил новый клип на песню «Ее виной», посвященную супруге Татьяне. В кадре можно увидеть саму девушку, а также большое количество силовиков и спецтехники. И бело-красно-белые флаги на минских многоэтажках.

Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБМинске. В нем его жена, силовики и БЧБ" title="Макс Корж выпустил клип, снятый в Минске. В нем его жена, силовики и БЧБ" />
Клип снимался в основном в столичном районе Грушевка, но в кадр попали и другие места. Участие в съемках приняли несколько сотен фанатов, пишет REFORM.by

Одновременно с романтической линией текст песни откликается и на беларусские протесты, которые продолжаются уже больше ста дней. Напомним, Макса Коржа и самого не раз видели на протестных акциях в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкант Макс Корж сегодня, в свой день рождения, выпустил новый клип на песню «Ее виной», посвященную супруге Татьяне. В кадре можно увидеть саму девушку, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из минской многоэтажки эвакуировали 15 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика