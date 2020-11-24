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Большинство директоров готовятся к худшему

24.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Deloitte провела опрос 37 финансовых директоров, которые представляют компании ключевых секторов экономики страны. Из отчета мы узнали, как адаптируется белорусский бизнес к новым реалиям и чего ожидают крупнейшие бизнес-­игроки в последующие месяцы.



Негативных изменений в финансовом положении компаний ожидают 52 % представителей бизнеса, что в основном обусловлено текущей эпидемической и политической обстановкой, а также глобальным экономическим спадом. Больше всего компании опасаются снижения экономической активности (57 %) и колебания курса валют (49 %). Для смягчения последствий экономической ситуации руководители компаний планируют сокращать затраты (60 %) и оптимизировать бизнес-процессы (57 %), используя при этом преимущественно внутренние источники финансирования (75 %). Снижения выручки чаще ожидают в секторе банков и финансовых институтов, а также в компаниях в области информации и связи, недвижимости и строительства. Ожидаемый  респондентами уровень инфляции в последующие двенадцать месяцев — 15,8 %.

Но 41 % компаний все же надеются на рост выручки в ближайший год, а среди стратегических приоритетов развития, помимо сокращения операционных затрат, респонденты также отметили рост на текущих рынках (60 %) и цифровизацию (51 %).

«COVID-19 превратил цифровизацию из инструмента, который «хорошо бы иметь в своем распоряжении», в первоочередную необходимость для многих компаний, вынуждая их быстро адаптироваться и модернизировать технологии для обеспечения бесперебойной работы. Хотя на первый взгляд цифровизация может показаться сложной задачей для некоторых организаций, ситуация с эпидемией ясно продемонстрировала, что разумная бизнес-стратегия подразумевает выявление возможностей цифровой трансформации и безотлагательного осуществления этих инициатив», — отмечает в отчете Елена Микулич, менеджер по аудиту Deloitte.


Не рассматривают релокацию бизнеса в ближайшие двенадцать месяцев 29 респондентов (78 %), восемь респондентов рассматривают один или два предложенных варианта релокации. При этом все финансовые директора компаний, осуществляющих деятельность в области информации и связи, рассматривают варианты частичного переноса бизнеса за рубеж и/или вариант временной релокации части сотрудников в другие страны. Ни один из финансовых директоров компаний, осуществляющих деятельность в секторе недвижимости и строительства, а также в сфере досуга и общественного питания, не рассматривает варианты релокации бизнеса или сотрудников.

Наиболее приоритетными направлениями инвестирования являются инвестирование в улучшение организационных и бизнес-процессов (89 %), инвестирование в программное обеспечение, данные, IT-сети и функционирование веб-сайта (78 %), инвестирование в обучение персонала (54 %), а также инвестирование в исследования и разработки (51 %). При этом наибольший спад инвестиций, по мнению 43 % респондентов, произойдет в области обучения персонала.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Компания Deloitte провела опрос 37 финансовых директоров, которые представляют компании ключевых секторов экономики страны. Из отчета мы узнали, как адаптируется...
 
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