Экономические потери арабских стран от пандемии превысили $150 млрд.

Источник материала: АФН

Экономические потери арабских государств от пандемии превысили 150 млрд долларов. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Ожидается сокращение ВВП арабского региона на 6%, экономические потери оцениваются в 150 млрд долларов, примерно 17 млн человек потеряли работу, еще 15 млн арабов оказались ввергнуты в нищету», - заявил он во время видео-конференц-связи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с руководителями региональных организаций.

«Задолженность арабских стран выросла еще на 220 млрд долларов, которые требуются на обслуживание и погашение внешних долгов. Пандемия, отметил генсек ЛАГ, «легла тяжким дополнительным бременем на арабский регион, который уже отягощен войнами, вооруженными конфликтами, беженцами, перемещенными лицами и другими огромными структурными проблемами, влияющими на безопасность и стабильность многих его стран», - продолжил он .

Он призвал к объединению международных и региональных усилий для обеспечения скорейшего, справедливого и всеобъемлющего распределения вакцин, а также выступил за организацию экстренного финансирования их поставок в развивающиеся и наименее развитые страны. Он также обратился к странам и международным кредиторам с призывом снизить или уменьшить долги наименее развитых стран, передает ТАСС.

В апреле Группа двадцати (G20) предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой. В воскресенье по итогам саммита G20 было объявлено о продлении до конца июня 2021 отсрочки по выплате странами платежей по обслуживанию долга.