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Латвийская федерация хоккея требует от Беларуси объяснений из-за увлечений Баскова

24.11.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Латвийская федерация хоккея 23 ноября отправила письмо коллегам в Федерацию хоккея Беларуси, в котором потребовала разъяснить участие главы ФХБ Баскова в репрессиях против граждан Беларуси.

«Согласно опубликованной в СМИ информации, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Басков возможно участвует в репрессиях против мирных жителей Беларуси, что определенно не соответствует общепринятым принципам этики и морали и соответственно не может быть приемлемо или оправданно. За такое поведение, вне зависимости правовой оценки соответствия законодательству Республики Беларусь, согласно Кодексу поведения IIFH (Code of Conduct), лицо, совершившее подобный проступок привлекается к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на то, что мы полностью осознаем тот факт, что согласно правилам Кодекса Поведения (Code of Conduct) предусмотрена индивидуальная ответственность, и то, что Федерация хоккея Республики Беларусь не может нести ответственность за действия, совершенные Басковым Дмитрием Юрьевичем, мы не можем не признавать того, что ранее упомянутые факты негативно влияют как на ИИХФ, федерации Беларуси и Латвии, так и на международный престиж хоккея в целом.

Опираясь на все вышесказанное, данным письмом, мы обращаемся к вам, с просьбой предоставить нам разъяснение упомянутых инцидентов и тревожной информации, которая непосредственно связана с участием руководства Федерации хоккея Республики Беларусь. Мы хотели бы знать, каким образом наши белорусские коллеги планируют вернуть прежние доверительные и деловые отношения, а также защитить репутацию хоккея, как представляемого нами вида спорта", — говорится в письме Латвийской федерации хоккея.

 
 
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Латвийская федерация хоккея 23 ноября отправила письмо коллегам в Федерацию хоккея Беларуси, в котором потребовала разъяснить участие главы ФХБ Баскова в...
 
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