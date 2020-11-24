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«Фольксваген» насмерть сбил перебегавшего трассу под Минском мужчину

24.11.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину вечером 23 ноября.

«Фольксваген» насмерть сбил перебегавшего трассу под Минском мужчину

По информации МВД, инцидент произошел на 27-м км автодороги Колодищи — Заславль. Водитель Volkswagen Polo, 56-летний минчанин, ехал в сторону Заславля. С его слов, внезапно дорогу начал перебегать пешеход, которого он не смог объехать и сбил. От травм пешеход скончался на месте.

Погибшим оказался 52-летний мужчина, проживавший в агрогородке Семково. На пешеходе не было фликеров. Участок дороги, где произошло ДТП, не освещается.

 
 
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Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину вечером 23 ноября.
 
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